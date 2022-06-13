Рене Арикас с места крушения парома «Эстония»: мы видим, что утечка стала немного больше

- Топливо не было выкачано полностью, в баках что-то оставалось. Сложно оценить, вытекает ли из него сейчас этот остаток топлива, потому что это скорее более легкий мазут, который сразу же растворяется при выходе на поверхность и летит в воздух. Очень трудно сейчас найти утечку и определить место, откуда топливо выходит в воду. Посмотрим, что нам дадут результаты лабораторных исследований, и уже исходя из этого мы сможем более точно определить, что там могло протечь.

- В настоящее время вы проводите фотограмметрию, однако вариант использования в работе помощи водолазов исключается. Может ли загрязнение помешать этому?

- На данный момент я не вижу, чтобы можно было каким-то образом помешать. Но мы никогда не знаем, сколько времени это может занять. Возможно, структура обломков со временем станет слабее, а утечка может усилиться. Теперь цель состоит в том, чтобы определить источник утечки на самой ранней стадии, а затем принять меры для ее устранения.

- Как прошел осмотр судна и есть ли какие-то новости?