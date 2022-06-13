В воскресенье финские СМИ сообщили, что из останков судна «Эстония», лежащих на дне Балтийского моря, стало вытекать больше топлива, чем раньше. По словам Рене Арикаса, который в настоящее время исследует место крушения, пока точно неизвестно, откуда произошла утечка. Эстонский центр исследований в сфере безопасности может продолжать работу, пишет Postimees.
Рене Арикас с места крушения парома «Эстония»: мы видим, что утечка стала немного больше
В воскресенье финская пресса сообщила, что затонувший паром «Эстония» начал протекать. Ранее была обнаружена незначительная утечка топлива, но теперь она явно увеличилась.
- Влияет ли новость об утечке на вашу деятельность? И вообще это новость для вас?
- Для нас это не новость. Мы заметили небольшую утечку во время исследований, проведенных в июле прошлого года, и поставили в известность финскую сторону.
На данный момент мы видим, что утечка стала немного больше, и в первый же день, когда мы приехали сюда, мы снова проинформировали финнов. Вчера (в субботу и в воскресенье - прим. ред.) утечку исследовала финская пограничная служба. Были проведены исследования, посмотрим, какими будут их результаты — что это за масло, сколько ему лет и с какого места оно может вытекать.
- Влияет ли как-то на деятельность OJK (Центр исследований в сфере безопасности - ред.) увеличение утечки?
- Это не влияет напрямую на нашу деятельность. Финская пограничная служба попросила разрешения подняться на борт исследовательского судна, чтобы помочь более точно определить место утечки. Техника у нас на борту намного лучше, чем у финских пограничников. Однако мы продолжим нашу работу и, помимо основной работы, будем помогать и нашим финским коллегам.
- Вы, вероятно, лучше, чем кто-либо другой, осведомлены о том, что происходит под водой. Известно, что в 1996 году из судна выкачивали топливо — откуда могла взяться эта утечка?
- Топливо не было выкачано полностью, в баках что-то оставалось. Сложно оценить, вытекает ли из него сейчас этот остаток топлива, потому что это скорее более легкий мазут, который сразу же растворяется при выходе на поверхность и летит в воздух. Очень трудно сейчас найти утечку и определить место, откуда топливо выходит в воду. Посмотрим, что нам дадут результаты лабораторных исследований, и уже исходя из этого мы сможем более точно определить, что там могло протечь.
- В настоящее время вы проводите фотограмметрию, однако вариант использования в работе помощи водолазов исключается. Может ли загрязнение помешать этому?
- На данный момент я не вижу, чтобы можно было каким-то образом помешать. Но мы никогда не знаем, сколько времени это может занять. Возможно, структура обломков со временем станет слабее, а утечка может усилиться. Теперь цель состоит в том, чтобы определить источник утечки на самой ранней стадии, а затем принять меры для ее устранения.
- Как прошел осмотр судна и есть ли какие-то новости?
Мы проводим здесь фотограмметрическую съемку уже неделю. Кроме того, потребовалось много времени, чтобы откалибровать оборудование, а пилоты подводных роботов ознакомились бы с ситуацией и чувствовали бы себя комфортно. Вот почему мы начали исследовать более простые области, скорее, сосредоточившись на днище затонувшего корабля и левой палубе, которые легко доступны и где нет навигационных опасностей - концов, тросов, проводов... Теперь, по мере продвижения, мы переходим к более сложным участкам.
Можно много говорить о том, что повреждения кормы затонувшего судна оказались значительно серьезнее, чем мы думали раньше. Имею в виду район шестой палубы, кормовой угол правого борта. Теперь мы можем присмотреться и увидеть, что повреждение там довольно серьезное. Поскольку судно сначала получило прежде всего удар в корму, именно это стало причиной крушения.
Во вторник Эстонский центр исследований в сфере безопасности, а также Шведский совет по расследованию несчастных случаев отправились на место крушения парома «Эстония» для проведения фотограмметрии. Судно, использованное в исследованиях, — голландское научно-исследовательское судно «Vos Sweet». Это же судно недавно использовалось при лазерном сканировании парома «Эстония». Фотограмметрические исследования будут длиться примерно две недели.
Целью исследования является фотографическое документирование останков парома «Эстония» и создание 3D-модели крушения с помощью фотограмметрии. Данные будут обработаны после июньской съемки, а результаты фотограмметрии планируется опубликовать в сентябре.
Райнер Вакра, генеральный директор Департамента окружающей среды, сказал, что они услышали намек на то, что во время исследования места крушения в Эстонии произошла небольшая утечка топлива. Само затонувшее судно находится в международных водах и в настоящее время удерживается там финскими властями.
«К счастью, простые нефтепродукты обычно не так опасны. Они легче рассеиваются. Однако важно постоянно отслеживать каждую потенциальную угрозу. Потенциальный риск загрязнения дальних берегов, в том числе побережья Эстонии, невелик», — сказал Вакра.