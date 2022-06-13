Двое гонщиков погибли во время заезда в рамках соревнований Isle of Man TT, сообщает news.ru со ссылкой на autosport.com. Отец и сын Роджер и Брэдли Стоктоны (56 лет и 21 год), выступая за рулем двухместного автомобиля, погибли в аварии, которая произошла в пятницу.
Isle of Man TT. Жуткая гоночная трасса забрала жизни отца и сына
Для Роджера Стоктона это было уже 20-е по счету участие в соревнованиях, в то время как его сын проводил дебютную гонку.
«С глубочайшими прискорбием организатор Isle of Man TT подтверждает, что в ходе гонки Роджер Стоктон 56 лет, и Брэдли Стоктон 21 года <...> погибли в аварии на втором финальном круге Sidecar Race», — сообщается в заявлении.
Инцидент произошел за полтора километра до финиша. Роджер находился за рулем, в то время как его сын был пассажиром.
На этой трассе произошла уже четвертая в этом сезоне авария со смертельным исходом.
Несколько дней назад на той же трассе 52-летний британец Дэви Морган скончался после инцидента. Для него это был 80-й старт в гонках TT. На прошлой неделе в сессиях Isle of Man TT погибли пилот Марк Перслоу и Оливье Лаворель, участвовавший в заезде как пассажир. В апреле французский гонщик Натанаэль Дегранж и его штурман Бенуа Сюро погибли во время ралли во французском Ардеше.