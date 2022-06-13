Isle of Man TT. Жуткая гоночная трасса забрала жизни отца и сына

Для Роджера Стоктона это было уже 20-е по счету участие в соревнованиях, в то время как его сын проводил дебютную гонку.

«С глубочайшими прискорбием организатор Isle of Man TT подтверждает, что в ходе гонки Роджер Стоктон 56 лет, и Брэдли Стоктон 21 года <...> погибли в аварии на втором финальном круге Sidecar Race», — сообщается в заявлении.

Инцидент произошел за полтора километра до финиша. Роджер находился за рулем, в то время как его сын был пассажиром.

На этой трассе произошла уже четвертая в этом сезоне авария со смертельным исходом.