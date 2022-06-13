Министрам будут компенсировать расходы на жилье в размере до 931 евро в месяц

Это следует из подготовленного проекта постановления правительства и пояснительной записки к нему: новый порядок предусматривает схему компенсации расходов на жилье членам правительства по той же схеме, что и депутатам Рийгикогу, но размер компенсации министрам будет составлять 15% должностного оклада, а не 20%, как у депутатов парламента.

Премьер-министр Кая Каллас сейчас получает 7303 евро в месяц, а остальные министры - по 6207 евро; рядовые депутаты Рийгикогу получают по 4746 евро, то есть член правительства сможет получать компенсацию расходов на жилье до 931 евро в месяц, а премьер-министр - до 1015 евро. В настоящее время максимальная сумма такой компенсации для членов правительства составляет 448 евро в месяц.