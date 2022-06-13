Поскольку во владении Государственной канцелярии и министерств больше не осталось жилых помещений, министрам вместо предоставления служебных квартир будут по мере необходимости компенсировать расходы на жилье по той же схеме, что и депутатам Рийгикогу, пишет Rus.ERR.
Министрам будут компенсировать расходы на жилье в размере до 931 евро в месяц
Это следует из подготовленного проекта постановления правительства и пояснительной записки к нему: новый порядок предусматривает схему компенсации расходов на жилье членам правительства по той же схеме, что и депутатам Рийгикогу, но размер компенсации министрам будет составлять 15% должностного оклада, а не 20%, как у депутатов парламента.
Премьер-министр Кая Каллас сейчас получает 7303 евро в месяц, а остальные министры - по 6207 евро; рядовые депутаты Рийгикогу получают по 4746 евро, то есть член правительства сможет получать компенсацию расходов на жилье до 931 евро в месяц, а премьер-министр - до 1015 евро. В настоящее время максимальная сумма такой компенсации для членов правительства составляет 448 евро в месяц.
Согласно проекту правительственного постановления, компенсацию расходов на жилье смогут получать только министры, которые не живут в местном самоуправлении, в котором расположено возглавляемое ими министерство, а также в граничащих с ним самоуправлениях, то есть, если, например, министерство находится в Таллинне, то компенсацию не смогут получать министры, которые официально живут в Таллинне, Харку, Йыэляхтме, Кийли, Раэ, Саку, Сауэ и Виймси. В случае министерства образования и науки исключается Тарту и граничащие с ним самоуправления.