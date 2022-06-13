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Графики ⟩ В последние годы в Эстонии начали больше пить

Лоора-Элизабет Ломп Аарне Сеппель
В последние годы в Эстонии начали больше пить
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Алкоголь.
Алкоголь. Фото: Eero Vabamägi

На Всемирной ассамблее здравоохранения была принята мировая стратегия по снижению употребления алкоголя, однако в Эстонии в последнее время пить стали больше, что показали данные Института развития здоровья, пишет Postimees.

Руководитель отдела народного здоровья Министерства социальных дел Хели Лаарман сказала, что в мае ассамблея собралась в 75-й раз. Эстонию на ней представлял прежний министр здоровья и труда Танель Кийк (Центристская партия), а упомянутая выше стратегия была принята еще в 2010 году. Ее целью было существенное снижения заболеваний, смертности и социальных проблем, возникающих от чрезмерного употребления алкоголя.

По словам Лаарман, в стратегии приведены как принципы, из которых следует исходить при формировании алкогольной политики, так и десять основных сфер деятельности, через которые страны могут снизить заболеваемость и смертность, вызванных чрезвычайным употреблением алкоголя.

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