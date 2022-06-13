Графики ⟩ В последние годы в Эстонии начали больше пить

Руководитель отдела народного здоровья Министерства социальных дел Хели Лаарман сказала, что в мае ассамблея собралась в 75-й раз. Эстонию на ней представлял прежний министр здоровья и труда Танель Кийк (Центристская партия), а упомянутая выше стратегия была принята еще в 2010 году. Ее целью было существенное снижения заболеваний, смертности и социальных проблем, возникающих от чрезмерного употребления алкоголя.