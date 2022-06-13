В Литву прибыл еще один поезд с кукурузой из Украины

«Пятый поезд из Украины, который доставил около 1300 тонн кукурузы, уже прибыл в Литву. Сейчас он близко к Клайпеде», – сказала представитель LTR. В Клайпедском порту перевалкой кукурузы будет заниматься одна из крупнейших стивидорных компаний Bega, которая ранее также обработала доставленные из Украины три партии кукурузы.

Поезда с зерном из Украины отправляются в Шештокай на литовско-польской границе, где контейнеры перегружаются на другие ширококолейные платформы и далее они следуют в Клайпеду. Груз перевозят дочерние предприятия группы LTG – LTG Cargo и LTG Cargo Polska вместе с партнерами.