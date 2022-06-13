Соцдемы не присоединятся к вотуму недоверия министру образования и науки Лийне Керсна

"В ситуации, когда у власти находится правительство меньшинства, а состав правительства так и так меняется, это не имеет смысла", - сказал BNS генсек Социал-демократической партии (СДПЭ) Эдуард Одинец. Он обратил внимание на то, что правление партии соцдемов 31 мая уже приняло решение относительно Керсна.

«К нарушениям относительно тендеров мы относимся очень критично, особенно нас не устраивает ситуация, когда с университетами не заключены договоры о финансировании, а деньги на образование детей по интересам урезаны при том, что в Эстонии рост цен один из самых высоких, какой был когда-либо. Однако поскольку у нас есть основания полагать, что недоверие Керсна связано с планом формирования наносящего ущерб безопасности Эстонии правительства, мы не можем согласиться с этим недоверием», — сказал председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.