Социал-демократы не присоединятся к инициированному фракцией Центристской партии и EKRE вотуму недоверия министру образования и науки Лийне Керсна.
Соцдемы не присоединятся к вотуму недоверия министру образования и науки Лийне Керсна
"В ситуации, когда у власти находится правительство меньшинства, а состав правительства так и так меняется, это не имеет смысла", - сказал BNS генсек Социал-демократической партии (СДПЭ) Эдуард Одинец. Он обратил внимание на то, что правление партии соцдемов 31 мая уже приняло решение относительно Керсна.
Правление партии уже приняло решение не поддерживать инициированный EKRE вотум недоверия министру образования Лийне Керсна.
«К нарушениям относительно тендеров мы относимся очень критично, особенно нас не устраивает ситуация, когда с университетами не заключены договоры о финансировании, а деньги на образование детей по интересам урезаны при том, что в Эстонии рост цен один из самых высоких, какой был когда-либо. Однако поскольку у нас есть основания полагать, что недоверие Керсна связано с планом формирования наносящего ущерб безопасности Эстонии правительства, мы не можем согласиться с этим недоверием», — сказал председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.
Как сообщила в понедельник BNS пресс-служба парламентской фракции Центристской партии, парламентская фракция центристов и фракция EKRE намерены выразить недоверие министру науки и образования Лийне Керсна, к вотуму призывают присоединиться и другие парламентские партии. По словам председателя фракции центристов Яануса Карилайда, Лийна Керсна как министр потерпела полную неудачу.
«В работе Лийны Керсна ряд неясных моментов, многое не сделано, в течение долгого времени многие проблемы так и остались нерешенными», - сказал Карилайд.
Мы считаем, что при организации заказа экспресс-тестов министр нарушила Закон о госпоставке, а государству был нанесен крупный экономический ущерб. Долго остается нерешенной проблема финансирования высшего образования, не подписаны административные договоры. Это ставит под удар всю систему высшего образования. Никаких усилий для решений этих проблем министр не приложила», - сказал Карилайд.
Карилайд добавил, что центристы поддерживают повышение качества обучения эстонскому языку в детских садах и школах. Однако, к сожалению, именно министр Керсна положила конец прежним начинаниям. В 2018 году при министре образования Майлис Репс был запущен проект, в рамках которого в группах русскоязычных детсадов работал дополнительный педагог, родной язык которого - эстонский. На сегодняшний день к проекту успели присоединиться 40 детских садов из девяти местных самоуправлений. Всего в рамках проекта на работу в детские сады были приняты 300 педагогов.
Осенью 2020 года проект был расширен – к нему присоединились первые и вторые классы школ, в течение двух лет к участию в программе были привлечены 40 педагогов. «Последний министр образования, который нанимал преподавателей для этого проекта, был центрист Яак Ааб. Несмотря на громкие заявления министр Керсна не стала привлекать новых учителей», - сказал Карилайд.