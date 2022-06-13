«Боржоми» возвращается в Эстонию

IDS Borjomi International сообщил сегодня, что основной акционер бесплатно передал 7,7 процента акций предприятия правительству Грузии и больше не имеет контроля над компанией.

Результатом этой сделки станет:

«На эстонском рынке мы очень положительно относимся к этой новости и к тому, что любимая торговая марка сможет вернуться на местный рынок. После этой новости мы займемся сотрудничеством с розничными партнерами, чтобы как можно быстрее вернуть „Боржоми“ на полки магазинов», - прокомментировал исполнительный директор IDS Borjomi Europe Роман Радько.