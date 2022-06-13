Основной акционер IDS Borjomi передал контроль над предприятием. Это позволит минеральной воде вернуться на европейские полки.
«Боржоми» возвращается в Эстонию
«Боржоми» возвращается в Эстонию
IDS Borjomi International сообщил сегодня, что основной акционер бесплатно передал 7,7 процента акций предприятия правительству Грузии и больше не имеет контроля над компанией.
После того, как предложение правительства Грузии, сделанное 13 июня 2022 года, будет официально принято, 7,73 процента акций IDS Borjomi International перейдут грузинскому правительству.
Результатом этой сделки станет:
- основной акционер больше не будет иметь контроля над IDS Borjomi International;
- представленность основного акционера в совете директоров сократится с восьми до двух членов;
- правительство Грузии назначит своего представителя на пост председателя совета директоров.
«На эстонском рынке мы очень положительно относимся к этой новости и к тому, что любимая торговая марка сможет вернуться на местный рынок. После этой новости мы займемся сотрудничеством с розничными партнерами, чтобы как можно быстрее вернуть „Боржоми“ на полки магазинов», - прокомментировал исполнительный директор IDS Borjomi Europe Роман Радько.