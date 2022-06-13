Сводка Сил обороны Эстонии о боевых действиях в Украине за 13 июня

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В мае Генеральный штаб вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) распорядился сформировать новые резервные батальоны. Они должны достичь боеготовности на следующей неделе. Согласно приказу, формируется около 70 батальонов. Стоит отметить, что батальон не равноценен батальонной тактической группе. Последнее соединение самодостаточно, а батальон должен действовать в составе более крупного подразделения.

В последние недели наблюдалось более интенсивная перевозка военных грузов в сторону Украины. Из Карелии, Москвы и центральных частей России перебрасывали технику. Перевозились танки старшего поколения вроде Т-64 и Т-80БВ, у части машин даже отсутствовала реактивная броня. Самый дальний резервный батальон формируется на Дальнем Востоке во Владивостоке.

Резервные батальоны комплектуют добровольцами различных этнических групп. Якобы уже набран состав 2-3 батальонов из казаков Оренбурга, Приволжья и Сибири. Помимо этого в Тарарстане, Башкирии и Бурятии формируются так называемые национальные батальоны. В солдаты в том числе записывают людей без опыта срочной службы и военной подготовки.

Предположительно, личный состав по-прежнему стараются набирать за пределами крупных городов и предпочтительно из нерусского населения. Вероятно поэтому РФ до сих пор не объявила о проведении мобилизации.