Оперативная сводка разведывательного центра Сил обороны о боевых действиях в Украине.
Сводка Сил обороны Эстонии о боевых действиях в Украине за 13 июня
Общая информация
В мае Генеральный штаб вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) распорядился сформировать новые резервные батальоны. Они должны достичь боеготовности на следующей неделе. Согласно приказу, формируется около 70 батальонов. Стоит отметить, что батальон не равноценен батальонной тактической группе. Последнее соединение самодостаточно, а батальон должен действовать в составе более крупного подразделения.
В последние недели наблюдалось более интенсивная перевозка военных грузов в сторону Украины. Из Карелии, Москвы и центральных частей России перебрасывали технику. Перевозились танки старшего поколения вроде Т-64 и Т-80БВ, у части машин даже отсутствовала реактивная броня. Самый дальний резервный батальон формируется на Дальнем Востоке во Владивостоке.
Резервные батальоны комплектуют добровольцами различных этнических групп. Якобы уже набран состав 2-3 батальонов из казаков Оренбурга, Приволжья и Сибири. Помимо этого в Тарарстане, Башкирии и Бурятии формируются так называемые национальные батальоны. В солдаты в том числе записывают людей без опыта срочной службы и военной подготовки.
Предположительно, личный состав по-прежнему стараются набирать за пределами крупных городов и предпочтительно из нерусского населения. Вероятно поэтому РФ до сих пор не объявила о проведении мобилизации.
Согласно сообщению Министерство обороны РФ (МО РФ), этим летом офицерское звание получат выпускники 36 военных училищ и 30 центров подготовки при гражданских учебных заведениях – в общей сложности около 14 000 человек. Из них более тысячи получают степень магистра, а оставшиеся проходят специальную подготовку младших офицеров (лейтенанты). Весьма вероятно, что большая часть офицеров в ближайшее время будет направлена в боевые части на Украине.
В выходные произошел очередной пожар на ведомственном объекте МО РФ. На этот раз загорелся автопарк 20-й общевойсковой армии неподалеку от города Клинцы в Брянской области. Некоторые источники связывают возгорание с действиями вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако, учитывая удаленность населенного пункта от границы, эта версия маловероятна.
Опубликованные материалы скорее указывают на несчастный случай или намеренный поджог с целью сокрытия нарушений. Также нельзя исключать, что техника была выведена из строя военнослужащими, которые хотели избежать отправки на фронт.
Харьковское направление (Восток)
Наступают 6-я общевойсковая армия и соединения Балтийского и Северного флотов.
ВС РФ предприняли ряд неудачных атак севернее Харькова – таким образом они пытались отбросить части ВСУ. Российские войска продолжили прикладывать усилия для расширения Изюмского выступа в сторону Славянска. Россиянам сопутствовал определенный успех.
Впрочем, в случае дальнейшего продвижения на этот город ВС РФ подставят себя под удар с флангов. По неподтвержденной информации ВСУ начали контрнаступление на западе от Изюма. Якобы им удалось занять Спеваковку и Заводы, а также выйти к лесному массиву западнее Изюма.
Рубеж Донецк – Луганск
Наступают части Центрального и Восточного округов (ЦВО и ВВО), а также подразделения воздушно-десантных войск. Вдобавок на этом направлении задействованы части так называемой ЛНР и наемники «Группы Вагнера».
Большая часть Северодонецка находится под контролем ВС РФ. Бои идут в промышленной зоне завода «Азот». Россияне уничтожили по меньшей мере два моста из трех. Поэтому возможно, что части ВСУ оказались отрезанными от снабжения.
Во-вторых, уничтожение мостов указывает на то, что российские войска не станут продолжать наступления на Лисичанск с плацдарма в Северодонецке. Скорее всего, они попытаются охватить город со стороны Попасной и Тошковки.
Даже если украинские подразделения и отрезали от линий коммуникаций, это еще не означает падения Северодонецка. Лисичанск находится на возвышении, таким образом ВСУ могут наблюдать за перемещениями противника в Северодонецке и держать его под огнем артиллерии.
Южное направление
Наступают части Южного военного округа, подразделения воздушно-десантных войск, Росгвардии и так называемой ДНР.
Важных изменений не произошло.