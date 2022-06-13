Лиги: когда партнер приходит на коалиционные переговоры с кислым лицом, это очень вдохновляет

Или же? Почему-то экономисты говорят, что перерасход государства создает спираль роста цен и уничтожает экономику, но потом кредиты приходится возвращать при помощи все более и более дорогих новых кредитов.

Новаторским был и рассказ Сибуля о том, что если у кого-то из партнеров по переговорам есть премьер-министр, то они не равны. Я не знаю, как могло быть иначе. Ушедший в отставку премьер-министр останется на своем посту до вступления нового премьер-министра в должность. Новый премьер-министр будет объявлен только после переговоров, а не до них. И даже премьер-министр, который приглашал в коалицию партию «Отечество» в 2007, и в 2011, и в 2019 году.