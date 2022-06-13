Заместитель председателя Партии реформ Юрген Лиги считает, что заместитель председателя фракции в Рийгикогу Прийт Сибуль мог бы проявить большую готовность к сотрудничеству в коалиционных переговорах и не приходить на переговоры с кислым лицом, пишет Postimees.
Лиги: когда партнер приходит на коалиционные переговоры с кислым лицом, это очень вдохновляет
Лиги написал в социальных сетях, что ожидает от партнеров по переговорам добрую волю и добрых приветливых лиц, поскольку цель коалиционных переговоров — найти общность во мнениях.
Мы опубликуем пост Лиги в Facebook в полном объеме
Очень приятно видеть, как партнер идет на коалиционные переговоры с откровенно кислым лицом. Послание спикера «Отечества» Прийта Сибуля состоит в том, что у партии нет хорошего выбора. Не все партии считают, что именно они лучше подходят для управления, но для человечества было и остается естественным демонстрировать добрую волю и доброе лицо. В настоящее время, например, существует консенсус, в котором (больше) нет сомнений: образование на эстонском языке, высшее образование, безопасность.
Предпосылки не сокращаются, но сходство подтверждается. Прийт Сибуль снова воодушевил Terevisioon, выражая поддержку всему, что должно было быть выброшено из центрального правительства – сотрудничеству с противоположным фронтом, снижению налогов и увеличению субсидий. Ведь затраты можно назвать инвестициями и получить деньги от банка. Это крайне удобно, потому что раз весь бюджет в принципе тратится на людей, все затраты можно превратить в долги для вложений, так как пять лет подряд копили, прежде чем «застенчиво» истощать запасы. Так же, как учат Ратас, Карилайд, Хельме - тому, чего до них «Отечество» не знало.
Если человек, а тем более семья, сам является вложением, то он готов приносить проценты государству и никаких расчетов и выплат не требуется.
Или же? Почему-то экономисты говорят, что перерасход государства создает спираль роста цен и уничтожает экономику, но потом кредиты приходится возвращать при помощи все более и более дорогих новых кредитов.
Новаторским был и рассказ Сибуля о том, что если у кого-то из партнеров по переговорам есть премьер-министр, то они не равны. Я не знаю, как могло быть иначе. Ушедший в отставку премьер-министр останется на своем посту до вступления нового премьер-министра в должность. Новый премьер-министр будет объявлен только после переговоров, а не до них. И даже премьер-министр, который приглашал в коалицию партию «Отечество» в 2007, и в 2011, и в 2019 году.
Конечно, политика может стремиться к новой реальности, но в человеческом обществе всем известно, что, поставив себя в центр вселенной, можно добиться большей силы, чем другие, но только на короткое время. И что на встречах стоит выбирать в меню блюда более нежные, чем неспелые овощи, от которых слезятся глаза. Но вот после Сибуля в эфире появился журналист, который сказал, что совершенно не представляет, какое у нас правительство. Но почему ваше мнение должно повиснуть в воздухе и интересовать кого-то, если вам все равно? Пусть говорит тот, кто умеет обращать внимание и аргументировать.