Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии во вторник вырастет по сравнению с понедельником на 13,7 процента до 198,06 евро мегаватт-час.
Во вторник в Эстонии вырастет стоимость электроэнергии
Во вторник в Эстонии вырастет стоимость электроэнергии
Самой высокой – 256,44 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет днем с 14 до 15 часов, а самой низкой ночью с 3 до 4 часов, когда она составит 141,38 евро за мегаватт-час.
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