У гонщика Ф-1 Льюиса Хэмилтона серьезные проблемы со спиной

В воскресенье пилот с трудом завершил гонку в Баку, а сейчас в команде говорят, что британец может пропустить Гран-при Канады.

«Есть вероятность пропуска гонки. У Льюиса проблемы со спиной из-за тряски. Нужно решать этот вопрос с конструкцией болида», - сказал босс команды Тото Вольфф.

Новые болиды Ф-1 имеют склонность к сильной тряске на прямых, что отмечают гонщики почти всех команд, но особенно сильно этот вопрос волнует «Мерседес». Так как вопрос с сильной тряской обсуждают почти все пилоты, Ф-1 может внести изменения в регламент, чтобы команды могли решить проблему.