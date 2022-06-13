Литва: энергетическая независимость от России должна стать стратегической целью ЕС

«Энергетическая независимость от России должна стать стратегической целью Евросоюза. Синхронизация – важная часть этого процесса. Скорейшее соединение с электросетями Европы повысит энергетическую безопасность стран Балтии и всего ЕС», – заявил президент после встречи с ответственной за энергетику в Еврокомиссии Кадри Симсон.

Президент отметил, что цель Литвы – до 2024 года завершить проект по синхронизации и соединиться с европейскими электросетями. Политическая, техническая и финансовая помощь Еврокомиссии в этом процессе очень важна.

Президент полагает, что важно устранять недостатки инфраструктуры, наращивать запасы газа и инвестировать в источники возобновляемой энергии.