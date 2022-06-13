Пн, 13.06.2022
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Литва: энергетическая независимость от России должна стать стратегической целью ЕС

rus.postimees.ee
Литва: энергетическая независимость от России должна стать стратегической целью ЕС
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Президент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа Фото: Irmantas Gelunas

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что энергетическая независимость от России должна стать стратегической целью ЕС, а скорейшая синхронизация с сетями континентальной Европы увеличит безопасность всего ЕС.

«Энергетическая независимость от России должна стать стратегической целью Евросоюза. Синхронизация – важная часть этого процесса. Скорейшее соединение с электросетями Европы повысит энергетическую безопасность стран Балтии и всего ЕС», – заявил президент после встречи с ответственной за энергетику в Еврокомиссии Кадри Симсон.

Президент отметил, что цель Литвы – до 2024 года завершить проект по синхронизации и соединиться с европейскими электросетями. Политическая, техническая и финансовая помощь Еврокомиссии в этом процессе очень важна.

Президент полагает, что важно устранять недостатки инфраструктуры, наращивать запасы газа и инвестировать в источники возобновляемой энергии.

Больший процент в энергосистеме страны возобновляемых источников энергии поможет решить проблемы, связанные с ростом цен и безопасностью.

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