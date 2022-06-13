В Эстонии 14 июня чтут жертв депортации мирного населения страны, состоявшейся 81 год назад, в июне 1941 года. По всей стране с утра государственными учреждениями, учреждениями местных самоуправлений и общественно-правовыми лицами вывешены флаги с траурными лентами.
В память о жертвах июньской депортации вывешены флаги с траурными лентами
Флаги с траурными лентами могли вывесить и все желающие. Флаги вывешиваются не позднее восьми часов утра и спускаются в 22 часа.
В Эстонии 81 год назад, 14 июня 1941 года, произошли первые массовые депортации. Десять тысяч человек были вывезены из Эстонии советскими оккупационными властями.
Траурные мероприятия проходят по всей Эстонии. С 9 часов утра на площади Вабадузе в Таллинне открылась инсталляция «Вагон слез», а в 16 часов у Маарьямяэского мемориала жертвам коммунизма начнутся поминальная церемония и концерт.
Траурное оформление флага подразумевает, что флаг поднимается на полную высоту флагштока и затем опускается так, чтобы нижний край флага находился посередине мачты. Черная лента шириной 50 мм и длиной почти 3300 мм прикреплена к верхнему концу флагштока.
Если есть другие флаги, то флаги иностранных государств и международных организаций, как правило, не приспускаются, а заменяются эстонским флагом, оформляющимся как траурный. Флаги эстонских уездов, самоуправлений, учреждений и организаций поднимаются в ряду флагов вместе с эстонским флагом.