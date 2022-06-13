Во вторник в память о жертвах июньской депортации будут вывешены флаги с траурными лентами

Флаги с траурными лентами могут вывесить и все желающие. Флаги вывешиваются не позднее восьми часов утра и спускаются в 22 часа.

В Эстонии 81 год назад, 14 июня 1941 года, произошли первые массовые депортации. Десять тысяч человек были вывезены из Эстонии советскими оккупационными властями.

Во вторник траурные мероприятия пройдут по всей Эстонии. С 9 часов утра на площади Вабадузе в Таллинне откроется инсталляция «Вагон слез», а в 16 часов у Маарьямяэского мемориала жертвам коммунизма начнутся поминальная церемония и концерт.

Траурное оформление флага подразумевает, что флаг поднимается на полную высоту флагштока и затем опускается так, чтобы нижний край флага находился посередине мачты.

Черная лента шириной 50 мм и длиной почти 3300 мм должна быть прикреплена к верхнему концу флагштока.