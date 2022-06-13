Президент Карис начинает рабочий визит в Королевство Дания

В центре встречи будут ситуация в Украине и продолжение всесторонней поддержки Украины, безопасность региона Балтийского моря и предстоящий саммит НАТО. Также разговор пойдет о двухсторонних отношениях между Данией и Эстонией, особенно в сфере развития экономики, возобновляемых источников энергии и продвижении зеленого поворота. Дания является для Эстонии важным союзником по НАТО, который вносит вклад в функционирование базирующейся в Эстонии боевой группы НАТО, а также партнером-единомышленником в Европейском союзе.

Президент Карис примет участие в эстонско-датском семинаре по финансовой технологии в Копенгагене, в рамках которого будут представлены эстонские стартапы и меры по развитию «тонкого» государства в сотрудничестве с частным сектором. Глава Эстонского государства посетит Датский презентационный центр зеленого поворота, а также клинику, которая занимается психическим здоровьем детей и молодежи, чтобы ознакомиться с опытом Дании в части решения и предупреждения проблем, связанных с психическим здоровьем молодежи. Также глава государства встретится с представителями эстонской общины Дании.