Начат сбор средств на первый в Эстонии симулятор верховой езды

Симулятор верховой езды, который широко используется в мире, в настоящее время находится в Латвии – он единственный в странах Балтии, но и у нас есть возможность приобрести его. Механическая лошадь, на которой можно практиковаться при любом уровне навыков и стиле езды, является хорошим инструментом для опытных спортсменов, новичков, а также в качестве терапии для при восстановлении.

По словам многолетнего тренера и судьи Аннике Лавинг, верховая езда – очень техничный вид спорта, требующий тонкого физического чутья и сильной координации. «Механическая лошадь дает спортсменам возможность получить детальную информацию о посадке и положении тела, а также отшлифовать моменты, которые обеспечивают золотые медали на соревнованиях. Новички, занимаясь на симуляторе, получают правильные ощущения, необходимые для плавного движения, упражнений и прыжков. Тренажер можно использовать и для решения проблем, которые связаны с вынужденным положением мышц, вызванным, например, офисной работой, например», – описала возможности механической лошади Лавинг.

Симулятор верховой езды Фото: Hooandja MTÜ

Керсти Таэль, которая инициировала внедрение симулятора лошади в Эстонии, говорит, что круг эстонских конных видов спорта расширяется, и интерес к занятиям верховой ездой у нас на очень высоком уровне. «В прошлом году в конном спорте произошло историческое событие, когда Дина Эллерманн впервые отправилась на Олимпийские игры в качестве представителя Эстонии. Это вдохновило многих спортсменов и привлекло новых энтузиастов. В Эстонии уже есть очень хорошая сеть конюшен, опытные тренеры и платформа для теоретического обучения. Симулятор лошади поднимет обучение верховой езде в Эстонии на новый уровень и поможет спортсменам всех уровней», – сказала Таэль.

Симулятор верховой езды двигается как настоящая лошадь, повторяет все движения и прыжки, а также дает наезднику обратную связь о каждом движении и балансе, реагирует на правильную технику и указывает на ошибки, которые могут стать помехой для настоящей лошади.

До 14 июля каждый может поддержать приобретение симулятора лошади для Эстонии через веб-среду Hooandja. Для осуществления проекта необходимо собрать не менее 25 000 евро.