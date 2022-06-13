Правовая комиссия поддержала более гибкую регуляцию краткосрочных трудовых договоров

По словам председателя комиссии Марека Юргенсона, законопроект улучшит защиту безработных, ищущих краткосрочную работу.

"Согласно законопроекту, в течение шести месяцев работодатель сможет заключать с работником неограниченное количество трудовых договоров продолжительностью до восьми дней. Есть надежда, что это изменение побудит работодателей заключать краткосрочные трудовые договоры с безработными, что обеспечит лучшую защиту работников и повысит популярность краткосрочного труда среди безработных", - пояснил Юргенсон.

Член комиссии Тармо Круузимяэ сказал, что непродолжительная работа поможет создавать гибкие возможности трудоустройства и снизит риск бедности, а также долгосрочной безработицы. В то же время он отметил, что законопроект можно изменить таким образом, чтобы только безработные граждане Эстонии имели право на краткосрочные трудовые договоры.

Действующий порядок позволяет заключать срочные трудовые договоры не более двух раз подряд (т.е. с промежутком менее двух месяцев); продлить договор можно один раз. Ввиду ограничивающего регулирования работодатель может предпочесть трудовому договору другой обязательственно-правовой договор, например, договор поручения или подряда. В таком случае работник остается без защиты своих трудовых прав. Например, в его отношении не действуют ограничения на продолжительность рабочего времени, минимальная ставка заработной платы, требования к отпуску или безопасности труда.

На совещании было принято решение о том, что, согласно законопроекту, в течение шести месяцев работодатель сможет заключать с работником неограниченное количество трудовых договоров продолжительностью до восьми дней, однако при заключении нового срочного трудового договора по прошествии полугодового периода договор становится бессрочным.

Следует также иметь в виду, что безработный может работать не более восьми дней в месяц и до 12 календарных месяцев в течение 24-месячного периода.