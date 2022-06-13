Вырклаэв: вотум недоверия Лийне Керсна – это месть Центристской партии

Фракция Партии реформ считает, что министр образования Керсна проделала отличную работу по удержанию школ открытыми и подготовке перехода на эстоноязычное образование. «Мы знаем, что именно эстоноязычное образование было одним из главных яблок раздора в нашей коалиции с Центристской партией, поэтому могу сделать только один вывод, что вотум недоверия – это месть за те шаги министра образования, которые она совершила по данному вопросу», - сказал Вырклаэв.

То, что EKRE присоединилась к этому вотуму, по словам Вырклаэва, его не удивило, учитывая то, что именно EKRE и Центристская партия проголосовали против перехода начального образования на эстонский язык: «Они явно по-прежнему против того, что переход на эстоноязычное образование находится в фокусе внимания и нового правительства».

Фракции Центристской партии и EKRE хотят выразить недоверие министру образования Лийне Керсна, поскольку в руководимой ею сфере деятельности, как считают две партии, имеется много несделанной работы. По словам председателя центристской фракции Яануса Карилайда, у Лийны Керсна многое не получилось: «В работе Лийны Керсна имеется много вопросов и недоделок, которые сохраняются уже долгое время, и нет никаких вариантов решения».