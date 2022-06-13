По словам председателя парламентской фракции Партии реформ Марта Вырклаэва, инициированное Центристской партией заявление о выражении вотума недоверия министру образования и науки Лийне Керсна – это месть центристов за законопроект об эстоноязычном образовании.
Вырклаэв: вотум недоверия Лийне Керсна – это месть Центристской партии
Фракция Партии реформ считает, что министр образования Керсна проделала отличную работу по удержанию школ открытыми и подготовке перехода на эстоноязычное образование. «Мы знаем, что именно эстоноязычное образование было одним из главных яблок раздора в нашей коалиции с Центристской партией, поэтому могу сделать только один вывод, что вотум недоверия – это месть за те шаги министра образования, которые она совершила по данному вопросу», - сказал Вырклаэв.
То, что EKRE присоединилась к этому вотуму, по словам Вырклаэва, его не удивило, учитывая то, что именно EKRE и Центристская партия проголосовали против перехода начального образования на эстонский язык: «Они явно по-прежнему против того, что переход на эстоноязычное образование находится в фокусе внимания и нового правительства».
Фракции Центристской партии и EKRE хотят выразить недоверие министру образования Лийне Керсна, поскольку в руководимой ею сфере деятельности, как считают две партии, имеется много несделанной работы. По словам председателя центристской фракции Яануса Карилайда, у Лийны Керсна многое не получилось: «В работе Лийны Керсна имеется много вопросов и недоделок, которые сохраняются уже долгое время, и нет никаких вариантов решения».
«Мы считаем, что при организации тендера на закупку экспресс-тестов министр нарушила требования закона и нанесла государству ущерб в миллионы евро. Из-за продолжающихся уже давно проблем с финансированием высшего образования и патовой ситуации не подписаны административные договоры. Это ставит под угрозу выживаемость высшего образования. Министр не предприняла в этой области решительных действий», - сказал Карилайд.
Он добавил, что Центристская партия поддерживает усиление обучения эстонскому языку как в школах, так и в детских садах, но именно нынешний министр оборвала многие получившие положительные отзывы начинания. В 2018 году министр образования Майлис Репс запустила проект «Профессиональный эстоноязычный учитель в группах с русским языком обучения».
На сегодняшний день к проекту присоединились 40 детских садов из девяти самоуправлений. Благодаря проекту, в детские сады с русским языком обучения были приняты на работу более 300 эстоноязычных учителей. Осенью 2020 года проект был расширен и на школы, и 20 эстоноязычных учителей начали работать в первых и вторых классах школ с эстонским или русским языком обучения, в которых обучаются минимум 10 детей с иным домашним языком. За два года были привлечены 40 учителей.
«Последним министром образования, который принимал на работу новых учителей в рамках этого проекта, был центрист Яак Ааб. Несмотря на большие слова и обещания министр-реформист Лийна Керсна не привела в школы и детские сады новых эстоноязычных учителей», - отметил Яанус Карилайд.
Заявление о выражении вотума недоверия будет передано во вторник. Недоверие можно будет обсудить после того, как завершится производство по законопроекту о семейных пособиях, или на дополнительном заседании, которое может созвать руководство парламента.