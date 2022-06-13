В Ида-Таллиннской центральной больнице открылся обновленный центр экстренной медицины

По словам председателя правления больницы Тармо Баклера, ему приятно, что больница с богатой историей получила современные и лучшие для обслуживания пациентов условия: «Оказание экстренной медицинской помощи – это важная услуга, а ремонт и расширение центра – это важный шаг в улучшении доступности врачебной помощи на севере Эстонии».

«По сравнению с прежними условиями, новый центр экстренной медицины больше и позволяет принимать большее количество пациентов, что является первым и важным шагом, чтобы мы смогли сократить очереди на приемы. Во-вторых, после ремонта функциональность помещений организована лучше, а это означает, что сократятся и наши рабочие процессы – мы сможем предложить пациентам, в том числе, с травмами глаз, быструю диагностику и помощь, а весь рабочий процесс теперь продуман лучше», - сказал руководитель центра экстренной медицины больницы, доктор Кюльвар Манд. Значительно улучшены возможности экстренного приема в чрезвычайной ситуации.

Всего в новом центре 19 койко-мест, 14 из них предназначены для так называемых желтых пациентов, три для пациентов в критическом состоянии, есть два изолятора для пациентов с инфекционными заболеваниями или иными опасными состояниями (например, химическое отравление и так далее), а также два койко-места для проведения процедур. В результате ремонта и расширения центр получил пять дополнительных койко-мест, что принесет облегчение центру, прежде страдавшему от нехватки места.

Центр экстренной медицины получил пять новых койко-мест. Фото: Райго Паюла