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В Ида-Таллиннской центральной больнице открылся обновленный центр экстренной медицины

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В Ида-Таллиннской центральной больнице открылся обновленный центр экстренной медицины
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Ленточку перерезают (слева направо) член правления Ehitus5ECO OÜ Андрес Неэмре, руководитель центра экстренной медицины, доктор Кюльвар Манд, мэр Таллинна Михаил Кылварт, председатель правления Ида-Таллиннской центральной больницы Тармо Баклер.
Ленточку перерезают (слева направо) член правления Ehitus5ECO OÜ Андрес Неэмре, руководитель центра экстренной медицины, доктор Кюльвар Манд, мэр Таллинна Михаил Кылварт, председатель правления Ида-Таллиннской центральной больницы Тармо Баклер. Фото: Райго Паюла

Сегодня в Ида-Таллиннской центральной больнице открылся обновленный центр экстренной медицины, в который за год в среднем обращаются 50 000 пациентов. Отремонтированные помещения также получил центр радиологии, который играет важную роль для быстрого и удобного обслуживания пациентов с травмами.

По словам председателя правления больницы Тармо Баклера, ему приятно, что больница с богатой историей получила современные и лучшие для обслуживания пациентов условия: «Оказание экстренной медицинской помощи – это важная услуга, а ремонт и расширение центра – это важный шаг в улучшении доступности врачебной помощи на севере Эстонии».

«По сравнению с прежними условиями, новый центр экстренной медицины больше и позволяет принимать большее количество пациентов, что является первым и важным шагом, чтобы мы смогли сократить очереди на приемы. Во-вторых, после ремонта функциональность помещений организована лучше, а это означает, что сократятся и наши рабочие процессы – мы сможем предложить пациентам, в том числе, с травмами глаз, быструю диагностику и помощь, а весь рабочий процесс теперь продуман лучше», - сказал руководитель центра экстренной медицины больницы, доктор Кюльвар Манд. Значительно улучшены возможности экстренного приема в чрезвычайной ситуации.

Всего в новом центре 19 койко-мест, 14 из них предназначены для так называемых желтых пациентов, три для пациентов в критическом состоянии, есть два изолятора для пациентов с инфекционными заболеваниями или иными опасными состояниями (например, химическое отравление и так далее), а также два койко-места для проведения процедур. В результате ремонта и расширения центр получил пять дополнительных койко-мест, что принесет облегчение центру, прежде страдавшему от нехватки места.

Центр экстренной медицины получил пять новых койко-мест.
Центр экстренной медицины получил пять новых койко-мест. Фото: Райго Паюла

«Наш приоритет – тяжелые и сверхтяжелые пациенты, которых мы готовы принять и предложить быструю помощь. Мы работаем круглосуточно, а очереди и время ожидания всегда являлись проблемным местом в экстренной медицине, чем нужно заниматься», - продолжил доктор Манд.

В новом центре построен специальный шлюз для машин скорой помощи, в который вмешаются четыре-шесть автомобилей, которые вне зависимости от времени года смогут ждать в нем своей очереди приема. Шлюз особенно важен зимой и в дождь, поскольку теперь не придется перевозить пациентов по улице.

Кроме центра экстренной медицины новые помещения получил и центр радиологии, компьютерный томограф, рентген и УЗИ которого нужны для диагностики многих поступающих на неотложный прием пациентов.

По словам руководителя клиники диагностики Александра Шамарина, все рады появлению новых помещений: «Диагностическое оборудование мы используем 24/7 и очень интенсивно, поэтому его замена была очевидной. Новое оборудование является современным, так мы сможем предлагать пациентам лучшие диагностические возможности. Также важно улучшение рабочих условий».

Обновление центра экстренной медицины и центра радиологии Ида-Таллиннской центральной больницы обошлось почти в 6,5 миллиона евро, кроме того, на три миллиона евро было закуплено новое оборудование. Обновлены 3000 квадратных метров площадей. Центр экстренной медицины находится в Таллинне, на улице Рави, 18.

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