Известный далеко за пределами Эстонии, финалист «Золотого Бокюза» шеф-повар Владислав Дьячук решил податься в рестораторы и, что вы думаете – преуспел! Как шеф-повар он снискал славу на кухне непревзойденного «Чайковского». Его первое детище как ресторатора - Mon Repos недавно получил рекомендацию к посещению от гида Мишлен. В Päris даже в будни нужно бронировать столик. Orangerie в квартале Ротерманна уже получает хорошие отзывы, а неугомонный Дьячук открывает следующий - ресторан итальянской кухни Bacio. Да какой!
Вне дома: Влад Дьячук открыл четвертый ресторан, сменив шик-блеск на сдержанную элегантность
В итальянских ресторанах бывали, пожалуй, все – не зря итальянская кухня считается одной из самых популярных и любимых в мире. Да и в Таллинне их много. Почему-то большинство из них похожи на траттории, и один - на другой: клетчатые скатерти, карта итальянского «сапога» на стене, официанты в длинных белых фартуках, запах орегано…
Дьячук пошел по другому пути. Любители гламура, без сомнения, помнят помпезные интерьеры ресторана IO, который тоже вроде как начинался с итальянской кухни, а потом включил в меню борщ, плов и самсу. Так вот на месте IO сейчас и находится Bacio.
C помощью дизайнеров Кюлли Салум и Рийны Харик пышное убранство на грани кича удалось заменить элегантной спокойной роскошью. Раздвинули тяжелые портьеры с принтами полотен классических итальянцев, добавили тем самым света – окна-то огромные! Уменьшили количество позолоты, изменили обивку мягких стульев, добавив к давленому желтому плюшу строгую черно-белую полоску. Отказались от гламурных деталей. Белоснежные скатерти и посуда со столовыми приборами от заслуживающих уважение производителей добавили сдержанного достоинства, а зона кафе с выпечкой и завтраками вообще стала демократичнее некуда.
Официанты – все как на подбор красотки и брутальные красавцы. Завсегдатаи таллиннских модных ресторанов увидят среди них и знакомые лица: Дьячук привлекает в свои рестораны лучших. На кухне тоже сюрпризы. Влад теперь сам не готовит. Его функции в четырех ресторанах сводятся к задачам бренд-шефа: разработка меню, контроль над кухнями и поставками, но если душа попросит, можно и к плите встать! В Bаcio, в переводе «Поцелуй», есть свой, назначенный патроном шеф – Эдуард Киселев.
По обеду, организованному для прессы, трудно предугадать, будет ли в Bаcio и впредь так же вкусно, быстро и заботливо. Но судя по другим дьячуковским проектам, именно так оно и будет. А вкусно было!
Мы продегустировали только часть из классического итальянского меню: карпаччо из говядины с трюфелями, вителло тоннато, буррату с помидорами и базиликом, нежнейшую страчателлу с анчоусоми, дыню с прошутто, хрустящие артишоки…
У вас уже началось слюноотделение? И правильно! Затем для дегустации была подана пицца с черным трюфелем и спагетти алле вонголе – с ракушками «морской петушок», другое название которых на русском языке звучит несколько фамильярно: венерка. Абсолютно итальянское блюдо, в котором раковинки моллюсков раскрываются в процессе приготовления спагетти и придают блюду необыкновенный аромат. Жаль, право слово, что порции были дегустационные!
Порадовали в Bacio и десертом – подав тирамису традиционно – в больших блюдах, как в итальянской семье. Не зря Влад Дьячук планировал свою встречу с журналистами как семейный обед.
Он и получился семейным. Осталось наведаться в Orangerie, и картина будет полной. Разве что, пока я доберусь до квартала Ротерманна и познакомлюсь с Orangerie, Дьячук не успеет открыть пятый ресторан… А что - он может!