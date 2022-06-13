Вне дома: Влад Дьячук открыл четвертый ресторан, сменив шик-блеск на сдержанную элегантность

В итальянских ресторанах бывали, пожалуй, все – не зря итальянская кухня считается одной из самых популярных и любимых в мире. Да и в Таллинне их много. Почему-то большинство из них похожи на траттории, и один - на другой: клетчатые скатерти, карта итальянского «сапога» на стене, официанты в длинных белых фартуках, запах орегано…

Дьячук пошел по другому пути. Любители гламура, без сомнения, помнят помпезные интерьеры ресторана IO, который тоже вроде как начинался с итальянской кухни, а потом включил в меню борщ, плов и самсу. Так вот на месте IO сейчас и находится Bacio.

Фото: Lauri Laan lauri@non.ee

C помощью дизайнеров Кюлли Салум и Рийны Харик пышное убранство на грани кича удалось заменить элегантной спокойной роскошью. Раздвинули тяжелые портьеры с принтами полотен классических итальянцев, добавили тем самым света – окна-то огромные! Уменьшили количество позолоты, изменили обивку мягких стульев, добавив к давленому желтому плюшу строгую черно-белую полоску. Отказались от гламурных деталей. Белоснежные скатерти и посуда со столовыми приборами от заслуживающих уважение производителей добавили сдержанного достоинства, а зона кафе с выпечкой и завтраками вообще стала демократичнее некуда.