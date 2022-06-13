Эстонские школы в Ласнамяэ одолевает русский язык

В Ласнамяэ, крупнейшем районе Таллинна, остались всего две гимназии с эстонским языком обучения: Лаагна и Куристику, в обеих почти по тысяче учащихся. Сейчас еще перемена, но когда шум и гам затихают, руководство Лаагнаской гимназии — заместители директора по обучению и воспитанию Лийвия Арвисто и Тийу-Хели Вокксепп и директор Урмас Садам - ​​любезно соглашаются поделиться радостями и печалями, сопутствующими совместному обучению разных национальностей.

Предпосылкой для прихода неэстоноязычных детей в эстоноязычную школу является поддержка семьи и понимание ребенком того, почему он должен учиться на эстонском языке, утверждают они. «Если дома говорят по-русски, а по-эстонски никто не говорит и не учит ему, то ребенок не понимает, почему он один должен учиться по-эстонски», — говорит Арвисто. — Если в первый класс приводится безъязыкий ребенок, который не понимает даже самых простых выражений, мы рекомендуем отдать его в класс погружения в русскую школу. Такого ребенка мы можем взять к себе в школу позже, когда он усвоит какие-то основы языка».