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Эстонские школы в Ласнамяэ одолевает русский язык

Тийна Лаура Киммель
Эстонские школы в Ласнамяэ одолевает русский язык
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Слева направо: Урмас Садам, директор гимназии Лаагна, Анне-Ли и Рийна, учащиеся, и Лийвия Арвисто и Тийу-Хели Вокксепп, заместители директора в области обучения и воспитания.
Слева направо: Урмас Садам, директор гимназии Лаагна, Анне-Ли и Рийна, учащиеся, и Лийвия Арвисто и Тийу-Хели Вокксепп, заместители директора в области обучения и воспитания. Фото: Teele Toova

В эстоноязычных школах на переменах слышно все больше русскоязычной болтовни — к сожалению, не продумано, что будет, если в этих школах станет учиться больше четверти иноязычных детей. Поэтому есть опасность, что эстонская языковая среда станет русскоязычной, так что эстонские дети отойдут на второй план, а русские дети все равно не будут говорить на государственном языке.

В Ласнамяэ, крупнейшем районе Таллинна, остались всего две гимназии с эстонским языком обучения: Лаагна и Куристику, в обеих почти по тысяче учащихся. Сейчас еще перемена, но когда шум и гам затихают, руководство Лаагнаской гимназии — заместители директора по обучению и воспитанию Лийвия Арвисто и Тийу-Хели Вокксепп и директор Урмас Садам - ​​любезно соглашаются поделиться радостями и печалями, сопутствующими совместному обучению разных национальностей.

Предпосылкой для прихода неэстоноязычных детей в эстоноязычную школу является поддержка семьи и понимание ребенком того, почему он должен учиться на эстонском языке, утверждают они. «Если дома говорят по-русски, а по-эстонски никто не говорит и не учит ему, то ребенок не понимает, почему он один должен учиться по-эстонски», — говорит Арвисто. — Если в первый класс приводится безъязыкий ребенок, который не понимает даже самых простых выражений, мы рекомендуем отдать его в класс погружения в русскую школу. Такого ребенка мы можем взять к себе в школу позже, когда он усвоит какие-то основы языка».

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