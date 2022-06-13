В эстоноязычных школах на переменах слышно все больше русскоязычной болтовни — к сожалению, не продумано, что будет, если в этих школах станет учиться больше четверти иноязычных детей. Поэтому есть опасность, что эстонская языковая среда станет русскоязычной, так что эстонские дети отойдут на второй план, а русские дети все равно не будут говорить на государственном языке.
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Эстонские школы в Ласнамяэ одолевает русский язык
Эстонские школы в Ласнамяэ одолевает русский язык
В Ласнамяэ, крупнейшем районе Таллинна, остались всего две гимназии с эстонским языком обучения: Лаагна и Куристику, в обеих почти по тысяче учащихся. Сейчас еще перемена, но когда шум и гам затихают, руководство Лаагнаской гимназии — заместители директора по обучению и воспитанию Лийвия Арвисто и Тийу-Хели Вокксепп и директор Урмас Садам - любезно соглашаются поделиться радостями и печалями, сопутствующими совместному обучению разных национальностей.
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