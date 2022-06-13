В прошлом году увеличился спрос на эстонское молоко

За тот же период из стран ЕС ввезли 21 600 тонн цельного молока, а в позапрошлом году почти вдвое меньше, 13 200 тонн, по данным Департамента статистики. Из ЕС также ввезли 400 тонн сливок, а в 2020 году 800 тонн.

В страны ЕС экспортировали 210 900 тонн нефасованного молока, на 2,3 процента больше, чем в позапрошлом году.

В прошлом году было произведено 107 100 тонн питьевого молока, на 0,3 процента больше, чем на год раньше. В том числе цельного молока произвели 34 700 тонн, а молока с низким содержанием жира 72 100 тонн.

Сливок произвели 30 400 тонн, на 3,8 процента больше, чем в 2020 году, а сквашенного молока, в том числе йогурта, питьевого йогурта и прочего 38 400 тонн, на 3 процента меньше, чем в предыдущем году.