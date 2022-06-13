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В прошлом году увеличился спрос на эстонское молоко

BNS
В прошлом году увеличился спрос на эстонское молоко
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Снимок иллюстративный
Снимок иллюстративный Фото: Mihkel Maripuu

В прошлом году у эстонских сельскохозяйственных производителей скупили 799 200 тонн молока, что почти на 1,5 процента больше, чем за предыдущий год, когда скупили 787 600 тонн молока.

За тот же период из стран ЕС ввезли 21 600 тонн цельного молока, а в позапрошлом году почти вдвое меньше, 13 200 тонн, по данным Департамента статистики. Из ЕС также ввезли 400 тонн сливок, а в 2020 году 800 тонн.

В страны ЕС экспортировали 210 900 тонн нефасованного молока, на 2,3 процента больше, чем в позапрошлом году.

В прошлом году было произведено 107 100 тонн питьевого молока, на 0,3 процента больше, чем на год раньше. В том числе цельного молока произвели 34 700 тонн, а молока с низким содержанием жира 72 100 тонн.

Сливок произвели 30 400 тонн, на 3,8 процента больше, чем в 2020 году, а сквашенного молока, в том числе йогурта, питьевого йогурта и прочего 38 400 тонн, на 3 процента меньше, чем в предыдущем году.

Масла и прочей молочно-жировой продукции произвели 4100 тонн, в позапрошлом году 5300 тонн. Производство сыра выросло на 2,4 процента до 47 300 тонн, в том числе производство творога сократилось на 3,5 процента до 19 200 тонн.

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