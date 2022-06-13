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На железнодорожных станциях повяжут более полутора километров траурных лент

rus.postimees.ee
На железнодорожных станциях повяжут более полутора километров траурных лент
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Снимок иллюстративный
Снимок иллюстративный Фото: Ain Protsin

Ко вторнику, когда отмечается день траура, участницы Найскодукайтсе в память о жертвах июньской депортации и всех репрессий повяжут на 70 железнодорожных станциях по всей Эстонии в общей сложности 1630 метров траурных лент, на Балтийском вокзале также будут развеваться ленты в цветах украинского флага.

По словам председательницы Найскодукайтсе Айри Тоомингас, ужасно, что можно провести параллели между произошедшим 81 год назад и происходящим в нынешнем мире. «Мы не должны забывать, что произошедшие в прошлом ужасы могут повториться. Больно слышать об украинцах, которых насильно увезли из дома и которые ценой тяжких эмоциональных и физических испытаний прибывают на нашу границу, на порог свободного мира. Это люди, которые всего лишь хотят жить в независимой и свободной стране. Как и мы сейчас, как и жертвы июньской депортации 81 год назад», – сказала Тоомингас.

14 июня 1941 года оккупационные власти Советского союза депортировали более 10 000 эстоноземельцев, чтобы ликвидировать моральное, физическое и правовое сопротивление режиму оккупантов. Врагами назвали все оказывавшее сопротивление население. Многие активные и патриотически настроенные люди, которые в течение предшествовавших 20 лет внесли свой вклад в создание лучшей Эстонии, были на основании вступившего в силу в 1942 году решения о смертной казни казнены далеко в Сибири.

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