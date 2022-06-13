На железнодорожных станциях повяжут более полутора километров траурных лент

По словам председательницы Найскодукайтсе Айри Тоомингас, ужасно, что можно провести параллели между произошедшим 81 год назад и происходящим в нынешнем мире. «Мы не должны забывать, что произошедшие в прошлом ужасы могут повториться. Больно слышать об украинцах, которых насильно увезли из дома и которые ценой тяжких эмоциональных и физических испытаний прибывают на нашу границу, на порог свободного мира. Это люди, которые всего лишь хотят жить в независимой и свободной стране. Как и мы сейчас, как и жертвы июньской депортации 81 год назад», – сказала Тоомингас.