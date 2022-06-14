Микко: Запад должен видеть в нападении РФ на Украину преступную империалистическую войну

- В украинской и европейской прессе появились сообщения, что на этой неделе Киев посетят президент Франции, премьер-министр Италии и канцлер ФРГ. Возможно, они приедут в Киев втроем в четверг, возможно, президент Франции окажется в Украине уже в среду. Только ли это визит обычной поддержки? Или, возможно, три лидера хотят лично обрадовать президента Украины тем, что Украина получит статус страны-кандидата в члены ЕС?

- Даже если это так, думаю, в любом случае, это не единственное сообщение, которое они хотят донести до президента Украины. Мне кажется, что самым главным сейчас и для Украины, и для Европы является достижение общей позиции в вопросе о том, что понимается под победой Украины в этой войне. Я бы даже сказал, что особенно это важно сейчас именно для Запада.

В видении того, как должна закончиться эта война, западный мир сейчас словно оказался на двух сторонах реки. Часть западных государств можно было бы в данный момент назвать «государствами победы». Это Эстония, Латвия, Литва, Польша, Великобритания, США. В Киев же на этой неделе собираются приехать главы тех стран, которые как будто находятся пока на другой стороне реки. Я думаю, что очень важно, чтобы у всего Запада появилась общая картина того, как должна закончиться война.