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Микко: Запад должен видеть в нападении РФ на Украину преступную империалистическую войну

Павел Соболев
Микко: Запад должен видеть в нападении РФ на Украину преступную империалистическую войну
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  • Украина получит статус страны-кандидата в члены ЕС, но ее путь в Евросоюз будет очень долгим
  • Заговорив о Петре I, Путин впервые назвал истинные цели российской агрессии в отношении Украины
  • Заявления о недостаточных поставках оружия Украине могут быть элементом информационной войны

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, директор Высших курсов национальной обороны и безопасности Мадис Микко среди прочего ответил на вопросы, касающиеся слов Владимира Путина о военной кампании Петра I, а также о просьбах Украины обеспечить ей оружейный паритет с РФ.

- В украинской и европейской прессе появились сообщения, что на этой неделе Киев посетят президент Франции, премьер-министр Италии и канцлер ФРГ. Возможно, они приедут в Киев втроем в четверг, возможно, президент Франции окажется в Украине уже в среду. Только ли это визит обычной поддержки? Или, возможно, три лидера хотят лично обрадовать президента Украины тем, что Украина получит статус страны-кандидата в члены ЕС?

- Даже если это так, думаю, в любом случае, это не единственное сообщение, которое они хотят донести до президента Украины. Мне кажется, что самым главным сейчас и для Украины, и для Европы является достижение общей позиции в вопросе о том, что понимается под победой Украины в этой войне. Я бы даже сказал, что особенно это важно сейчас именно для Запада.

В видении того, как должна закончиться эта война, западный мир сейчас словно оказался на двух сторонах реки. Часть западных государств можно было бы в данный момент назвать «государствами победы». Это Эстония, Латвия, Литва, Польша, Великобритания, США. В Киев же на этой неделе собираются приехать главы тех стран, которые как будто находятся пока на другой стороне реки. Я думаю, что очень важно, чтобы у всего Запада появилась общая картина того, как должна закончиться война.

- Издание Politico со ссылкой на свои источники в Еврокомиссии сообщает, что Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС. По неофициальным данным, только Дания, Нидерланды и Германия до сих пор выступают против предоставления Украине такого статуса. Можно ли рассчитывать, что и эти страны в итоге не захотят выглядеть своего рода могильщиками европейской мечты Украины?

- Я абсолютно уверен, что в самые ближайшие часы и эти три государства согласятся с предложением о предоставлении Украине статуса страны-кандидата в члены ЕС. В Еврокомиссии при обсуждении любых тем всегда возникает огромное количество технических вопросов, которые отнимают очень много времени. Но в политическом смысле ни одно из государств ЕС уже не препятствует наделению Украины таким статусом.

Однако что последует за принятием такого решения? Первым об этом сказал президент Франции Макрон, но вслед за ним это стали повторять и представители исполнительных органов Евросоюза.

Как заявил Макрон, даже в случае скорого завершения войны с положительным для Украины исходом, вступление Украины в Евросоюз займет очень долгие годы. Так что все, что происходит сейчас вокруг заявки Украины на получение статуса страны-кандидата, можно назвать политической игрой, ведущейся с использованием технической терминологии.

- Владимир Зеленский в начале недели заявил, что лицом России является сейчас не Петр I и не Лев Толстой, и что подлинное свое лицо Россия показывает, когда убивает детей в Украине, нанося удары по гражданским объектам, что делалось и в последние дни. Эти слова были явной отсылкой к недавнему выступлению Владимира Путина, сравнившего военную кампанию Москвы в Украине с завоеванием шведских земель императором Петром I. Обращают ли серьезное внимание на такие слова Путина политики не только на постсоветском пространстве, но и в Западной и Центральной Европе?

- Своими экскурсами в эпоху Петра I Путин впервые назвал подлинные цели войны, которую он развязал против Украины.

Путин впервые фактически признал, что Россия занялась возвращением того, что, как она считает, ей ранее принадлежало. Это было высказано с предельной четкостью. Больше нет никаких разговоров ни о денацификации, ни о демилитаризации Украины. Больше не говорится даже о защите населения восточной части Украины.

И я думаю, что среди всего того, что сказал Путин, даже упоминание Нарвы не является самым тревожным сигналом. Да, он упомянул Нарву в своем выступлении два или даже три раза, но это не самая важная деталь. Куда важнее то, что из всего им сказанного следует, что эта война развязана русскими имперцами. Даже не националистами, а именно имперцами.

Эти слова Путина должны быть хорошо услышаны не только в Таллинне. На них должны обратить внимание и власти Финляндии, и власти Польши, и власти всех стран, у которых есть общие границы с Российской Федерацией. Весь западный мир должен рассматривать нападение России на Украину как преступную империалистическую войну.

- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для завершения российского вторжения украинская армия нуждается в паритете тяжелого оружия с РФ. По словам Подоляка, Украина возлагает большие надежды на решение Контактной группы министров обороны ЕС, заседание которой состоится 15 июня в Брюсселе. Получит ли Украина все то, о чем просит?

- Список конкретного оружия, которое срочно необходимо Украине, в последние дни озвучил не только Подоляк, но и, кажется, сам Владимир Зеленский. В этом списке указаны очень большие количества вооружений, но нельзя забывать, что для эффективного использования современного оружия украинские военные должны пройти все необходимые курсы обучения. Совершенно понятно, что это обучение займет существенное время. Однако даже самое современное оружие остается просто железом в том случае, если военные не умеют его применять.

Возможно, государства-доноры сознательно сейчас не сообщают, сколько они уже поставляют оружия Украине. Это может производить на Россию усыпляющий эффект. Однако если о каких-то поставках Украине не сообщается, это вовсе не означает, что Украина уже начала использовать какое-то без излишнего шума поставленное оружие. Вполне вероятно, что сейчас просто идет обучение украинских военных его применению. Сколько будет занимать времени обучение обращению с какими-то конкретными вооружениями, сказать трудно. Но так же нужно осознавать, что тут возможны и элементы информационной войны.

Может быть вполне оправданным создавать у России впечатление, что Украине критически не хватает поставляемого ей оружия. Это может породить у России излишнюю самоуверенность и побудить ее предпринять такие атаки, к которым Украина на самом деле будет великолепна готова.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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