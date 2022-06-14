Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для завершения российского вторжения украинской армии необходим паритет тяжелого оружия. По словам Подоляка, Украина возлагает большие надежды на решение Контактной группы министров обороны ЕС, заседание которой состоится 15 июня в Брюсселе. Получит ли Украина все то, о чем просит? Об этом и многом другом ведущий студии Postimees поговорит сегодня с директором Высших курсов национальной обороны и безопасности Мадисом Микко.
Студия Postimees: поможет ли Запад Украине достичь оружейного паритета с Россией?
- Американский институт по изучению войны выступил с утверждением, что российские силы на востоке Украины продолжают испытывать большие трудности с формированием дополнительных боеспособных частей. Американские эксперты считают, что подразделения россиян недоукомплектованы и будут полагаться в ближайшее время на новобранцев и мобилизованных резервистов. Может ли произойти так, что в какое-то время перевес в вооружении, который до сих пор имеет РФ, перестанет иметь определяющее значение, поскольку у РФ закончатся более-менее обученные военному делу солдаты и офицеры?
- Вчера в городе Буча в Киевской области было обнаружено еще одно массовое захоронение, в котором находились тела семерых погибших мирных жителей. По данным украинских военных, на телах есть следы пыток, а причиной смерти стали огнестрельные ранения в голову. Влияют ли такие сообщения на тех политиков в Европе, которые продолжают, рассуждая о прекращении войны, говорить о необходимости соблюсти интересы России и позволить ей сохранить лицо? Может ли случиться так, что высказывать такую позицию в один момент станет совсем неприлично?
- Amnesty International в своем новом отчете по ситуации в Харькове обвинила Москву в совершении военных преступлений в Украине, указав, что в результате применения кассетных боеприпасов при обстрелах города погибли сотни мирных жителей. Кассетные бомбы оснащены поражающими элементами, которые при подрыве в воздухе поражают площадь в сотни квадратных метров. Сможет ли после публикации таких данных президент Франции Макрон лично говорить президенту Украины Зеленскому на этой неделе в Киеве, что Россия не должна пережить унижение в момент завершения войны?
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