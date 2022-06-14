Студия Postimees: поможет ли Запад Украине достичь оружейного паритета с Россией?

- Американский институт по изучению войны выступил с утверждением, что российские силы на востоке Украины продолжают испытывать большие трудности с формированием дополнительных боеспособных частей. Американские эксперты считают, что подразделения россиян недоукомплектованы и будут полагаться в ближайшее время на новобранцев и мобилизованных резервистов. Может ли произойти так, что в какое-то время перевес в вооружении, который до сих пор имеет РФ, перестанет иметь определяющее значение, поскольку у РФ закончатся более-менее обученные военному делу солдаты и офицеры?

- Вчера в городе Буча в Киевской области было обнаружено еще одно массовое захоронение, в котором находились тела семерых погибших мирных жителей. По данным украинских военных, на телах есть следы пыток, а причиной смерти стали огнестрельные ранения в голову. Влияют ли такие сообщения на тех политиков в Европе, которые продолжают, рассуждая о прекращении войны, говорить о необходимости соблюсти интересы России и позволить ей сохранить лицо? Может ли случиться так, что высказывать такую позицию в один момент станет совсем неприлично?

- Amnesty International в своем новом отчете по ситуации в Харькове обвинила Москву в совершении военных преступлений в Украине, указав, что в результате применения кассетных боеприпасов при обстрелах города погибли сотни мирных жителей. Кассетные бомбы оснащены поражающими элементами, которые при подрыве в воздухе поражают площадь в сотни квадратных метров. Сможет ли после публикации таких данных президент Франции Макрон лично говорить президенту Украины Зеленскому на этой неделе в Киеве, что Россия не должна пережить унижение в момент завершения войны?