«Ценой снижения уровня жизни россиян». Кириенко рассказал, где возьмут деньги на восстановление Мариуполя

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, известный россиянам как «киндер сюрприз» еще со времен его премьерства во времена дефолта 1998 года, заявил, что на восстановление разрушенных и оккупированных армией РФ городов Украины потребуется несколько триллионов рублей, которые возьмут в российском бюджете «даже ценой временного снижения уровня жизни». Колонка высокопоставленного чиновника с призывом «потуже затянуть пояса» появилась на сайте прокремлевского СМИ «Известия» 12 июня, но тут же была удалена. Rus.Postimees попытался понять, почему пропаганда отыграла назад.