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«Ценой снижения уровня жизни россиян». Кириенко рассказал, где возьмут деньги на восстановление Мариуполя

rus.postimees.ee
«Ценой снижения уровня жизни россиян». Кириенко рассказал, где возьмут деньги на восстановление Мариуполя
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на траурной церемонии прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, 6 апреля 2022 года.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на траурной церемонии прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, 6 апреля 2022 года. Фото: SCANPIX

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, известный россиянам как «киндер сюрприз» еще со времен его премьерства во времена дефолта 1998 года, заявил, что на восстановление разрушенных и оккупированных армией РФ городов Украины потребуется несколько триллионов рублей, которые возьмут в российском бюджете «даже ценой временного снижения уровня жизни». Колонка высокопоставленного чиновника с призывом «потуже затянуть пояса» появилась на сайте прокремлевского СМИ «Известия» 12 июня, но тут же была удалена. Rus.Postimees попытался понять, почему пропаганда отыграла назад.

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