На последнем в этом сезоне слушании по делу Майлис Репс, обвиняемой в присвоении и мошенничестве, бывший советник экс-министра Лийс Ивасте выступила в качестве свидетеля, заявив, что не осмеливалась отказаться от присмотра за детьми министра из страха потерять свою работу. Иногда за детьми приходилось присматривать в ущерб своим трудовым обязанностям.
Бывший советник Майлис Репс не осмеливалась отказаться присматривать за ее детьми
Работающая в настоящее время в управе района Нымме Ивасте с марта 2017 года по сентябрь 2018 года работала советником бывшего министра образования и науки. Она отвечала за все учетные записи Репс в социальных сетях и организацию внутренних голосований. Вдобавок ко всему этому Ивасте не удалось избежать и присмотра за детьми Репс.
Ивасте чувствовала, что у нее нет возможности отказать Репс, когда та просила присматривать за детьми. «Я думала, что если я откажусь делать это, трудовые отношения там (в Министерстве образования и науки – прим. ред.) могут закончиться», – сказала свидетель.
Советник Ивасте также была вынуждена откладывать свои рабочие обязанности, потому что иногда заниматься присмотром за детьми и своей работой одновременно было просто невозможно. Ивасте сказала, что она была добросовестной и выполняла свою работу в нерабочее время. «Если у меня не были закончены планы визитов, то я подготавливала их», – сказала Ивасте, добавив, что это было связано с присмотром за детьми в течение рабочего дня.
На вопрос государственного прокурора, связаны ли, по мнению Ивасте ее увольнение и ухудшение отношений с Репс, свидетель ответила утвердительно.
Однажды был случай, когда старшие дети Майлис Репс поехали на велосипедах без согласования – Ивасте было велено присматривать за ними. Это вызвало неудобства для Ивасте, о чем она высказалась водителю Репс Урмасу Коовиту.
Ивасте подозревала, что водитель рассказал Репс о ее возмущении, так как считает, что тот двуличный человек, который говорит за спиной других. После этого отношения Ивасте с министром образования и науки испортились.
Это произошло в сентябре 2018 года, когда Ивасте только начала учиться в магистратуре и работать советником ей стало сложнее.
«Скорее, были такие брюзгливые сообщения. Если до этого мы были немного дружелюбнее, то потом эти сообщения стали бы более злыми. Если вы спросите, как именно, например, «tsau» заменили на «tere». Это психологический момент, в который вы понимаете, что человек меняет свой стиль письма», – описала изменение отношений Ивасте.
Сразу после ухудшения отношений Ивасте покинула министерство. На вопрос государственного прокурора Дениса Часовских связаны ли, по мнению Ивасте, ее увольнение и ухудшение отношений с Репс, свидетель ответила утвердительно.
Судебное дело Майлис Репс продолжится 16 августа.