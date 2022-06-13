Бывший советник Майлис Репс не осмеливалась отказаться присматривать за ее детьми

Работающая в настоящее время в управе района Нымме Ивасте с марта 2017 года по сентябрь 2018 года работала советником бывшего министра образования и науки. Она отвечала за все учетные записи Репс в социальных сетях и организацию внутренних голосований. Вдобавок ко всему этому Ивасте не удалось избежать и присмотра за детьми Репс.

Ивасте чувствовала, что у нее нет возможности отказать Репс, когда та просила присматривать за детьми. «Я думала, что если я откажусь делать это, трудовые отношения там (в Министерстве образования и науки – прим. ред.) могут закончиться», – сказала свидетель.

Советник Ивасте также была вынуждена откладывать свои рабочие обязанности, потому что иногда заниматься присмотром за детьми и своей работой одновременно было просто невозможно. Ивасте сказала, что она была добросовестной и выполняла свою работу в нерабочее время. «Если у меня не были закончены планы визитов, то я подготавливала их», – сказала Ивасте, добавив, что это было связано с присмотром за детьми в течение рабочего дня.

На вопрос государственного прокурора, связаны ли, по мнению Ивасте ее увольнение и ухудшение отношений с Репс, свидетель ответила утвердительно.