Галерея: четырехкомнатная квартира в Ласнамяэ ждет покупателя

Квартира площадью 72,2 расположена на пятом этаже пятиэтажного кирпичного дома. Состоит их гостиной, трех спален, отдельной кухни, прихожей, совмещенной ванной комнаты и большого застекленного балкона.

Из окон открываются виды во двор и на море. Квартира полностью обставлена. Часть мебели включена в цену.

На цокольном этаже есть своя кладовая. Также в доме есть общее помещение для хранения велосипедов и детских колясок. Фасад дома реновирован.