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Галерея: четырехкомнатная квартира в Ласнамяэ ждет покупателя

rus.postimees.ee
Галерея: четырехкомнатная квартира в Ласнамяэ ждет покупателя
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Выставлена на продажу четырехкомнатная ухоженная квартира на Лийкури с кладовой и бесплатной парковкой.

Квартира площадью 72,2 расположена на пятом этаже пятиэтажного кирпичного дома. Состоит их гостиной, трех спален, отдельной кухни, прихожей, совмещенной ванной комнаты и большого застекленного балкона.

Из окон открываются виды во двор и на море. Квартира полностью обставлена. Часть мебели включена в цену. 

На цокольном этаже есть своя кладовая. Также в доме есть общее помещение для хранения велосипедов и детских колясок. Фасад дома реновирован.

Смотрите галерею!

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