Однако общественное мнение русскоязычных жителей в отношении будущего Эстонии сегментировано. Весьма немногочисленные проевропейски настроенные русские убеждены, что Кая Каллас – отличный премьер-министр и ее будут вспоминать с благодарностью. Те, кто желает видеть Эстонию другом и союзником России, полагают, что стране нужен премьер-министр, который покончит с членством Эстонии в Евросоюзе и НАТО. Например, Март Хельме. Те, кто уверен в полной зависимости Эстонии от «мирового правительства», обсуждают кандидатов в премьер-министры без энтузиазма. Таких большинство, их умонастроение иллюстрируют следующие комментарии:

«Без разницы, кого выбирать! Все равно все будут плясать под американскую дудку! Колония, одним словом»

«Какой смысл в собственном премьер-министре, и вообще, в правительстве, если вся внутренняя и внешняя политика осуществляется в Брюсселе и Вашингтоне?»

Более адекватные комментаторы делятся своими советами и пожеланиями:

«Нужно нормального, думающего хозяина страны, который не свои амбиции ставил во главу деятельности, а думал о стране. Кая не соображает в управлении и советники у нее такие же»

«Из этих - никого. Пора менять всех, на людей которые думают о стране и населении, не делят по национальности»

Один из комментаторов оригинальным образом сформулировал алгоритм коммуникации с будущим премьер-министром:

«Нужно такого чтобы люди могли подходить, и в рожу бить!!».

Неутешительные выводы