Разразившийся в стране политический кризис не оставил равнодушным русскоязычное сообщество Эстонии. В социальных сетях и в интернет-медиа началось бурное обсуждение вопроса о будущем правительстве и персоне премьер-министра, пишет публицист и преподаватель Андрей Кузичкин.
Андрей Кузичкин ⟩ Какого премьер-министра хочет «русский мир» Эстонии?
Вердикт русскоязычных комментаторов относительно персоны премьера был консолидированным и однозначным: кто угодно, только не Кая Каллас.
Личность действующего премьер-министра, пожалуй, главный раздражитель для «русского мира» Эстонии. Социально-экономические проблемы, обострившиеся в нашей стране после начала украинско-российской войны, связываются исключительно с именем Каи Каллас и Партией реформ.
Инфляция, высокие тарифы на электроэнергию, дорогой бензин и другие болезненные последствия авантюры путинского режима вменяются в вину правительству Эстонии. Разумеется, Запад также обвиняется в «безумной санкционной политике». При этом вина России многими русскими Эстонии категорически отвергается.
Исключения есть, но анализ контента русскоязычного сегмента социальных сетей Эстонии показывает, что Украину поддерживает меньшинство комментаторов, а значительное большинство уверено, что именно Украина виновата в том, что Россия на нее напала.
Взрыв «русского мира»
При этом украинско-российский конфликт влияет на состояние умов представителей «русского мира» Эстонии даже больше, чем экономический кризис. Когда Кая Каллас комментировала рост цен и проблемы с поставками энергоносителей, в русскоязычных социальных сетях ее обвиняли только в неумении руководить страной.
Но «русский мир» буквально взорвался, когда Кая Каллас сделала заявление, что Украина должна победить Россию, и призвала готовиться к долгой войне. После этого в адрес Каи Каллас хлынул поток брани и оскорблений с ярко выраженным международным подтекстом.
Вот цитаты из одной из таллиннских групп в Facebook, участники которой особенно непримиримо относятся к Украине и не скрывают своих симпатий к России (авторская орфография и пунктуация сохранены):
«Лучше плохой мир, чем хорошая война. Гнать её (Каю Каллас) поганой метлой...»
«Что она (Кая Каллас) несёт? Какое твоё дело до Украины? Что вы влезли туда, Россия знает, что делает, это ее бывшие территории с русскоговорящим населением, имеет полное право…, Европе нечего там делать и подталкивать кровавого клоуна к войне…»
«Ей мозг в америке промыли это точно. Народ против войны, долой Калас, вали на***! Она точно не за Эстонию, она просто разваливает ее, чтоб потом законно с***ть отсюда с деньгами, когда начнется перестрелка»
«Железная леди. Смотри лоб не расшиби»
Хельме, Сависаар, Мишустин…
Такое возбуждение комментаторов понять можно: Кая Каллас своей решимостью бороться с режимом Путина разрушает фундамент «русского мира» Эстонии, блокирует финансовые и информационные потоки, которые подпитывают его из России.
Поэтому кремлевские боты и тролли активно тиражируют в эстонских социальных сетях нарратив о грядущей экономической катастрофе в Европе и в Эстонии. А чтобы избежать катастрофы, нужно просто уступить Путину часть Украины, отменить санкции и продолжать покупать у России дешевые нефть, газ и электроэнергию. Тема капитуляции перед Путиным находится в топах сотен комментариев на русском языке.
Именно поэтому Кая Каллас фактически объявлена врагом №1 «русского мира» Эстонии. Но есть ли у русских свои предпочтения на должность премьер-министра? Да, конечно. Если составить рейтинг возможных претендентов, то в топ-5 в порядке убывания популярности входят Март Хельме, Эдгар Сависаар, Михаил Кылварт, Юри Ратас и…Михаил Мишустин, российский премьер.
Однако общественное мнение русскоязычных жителей в отношении будущего Эстонии сегментировано. Весьма немногочисленные проевропейски настроенные русские убеждены, что Кая Каллас – отличный премьер-министр и ее будут вспоминать с благодарностью. Те, кто желает видеть Эстонию другом и союзником России, полагают, что стране нужен премьер-министр, который покончит с членством Эстонии в Евросоюзе и НАТО. Например, Март Хельме. Те, кто уверен в полной зависимости Эстонии от «мирового правительства», обсуждают кандидатов в премьер-министры без энтузиазма. Таких большинство, их умонастроение иллюстрируют следующие комментарии:
«Без разницы, кого выбирать! Все равно все будут плясать под американскую дудку! Колония, одним словом»
«Какой смысл в собственном премьер-министре, и вообще, в правительстве, если вся внутренняя и внешняя политика осуществляется в Брюсселе и Вашингтоне?»
Более адекватные комментаторы делятся своими советами и пожеланиями:
«Нужно нормального, думающего хозяина страны, который не свои амбиции ставил во главу деятельности, а думал о стране. Кая не соображает в управлении и советники у нее такие же»
«Из этих - никого. Пора менять всех, на людей которые думают о стране и населении, не делят по национальности»
Один из комментаторов оригинальным образом сформулировал алгоритм коммуникации с будущим премьер-министром:
«Нужно такого чтобы люди могли подходить, и в рожу бить!!».
Неутешительные выводы
Однако за всей этой политической бравадой и агрессией скрывается огромный комплекс неполноценности так называемого «русского мира» Эстонии.
Дискуссия в социальных сетях показала, что значительная часть русскоязычного сообщества страны имеет смутные представления о Конституции и законах Эстонской Республики. Слово «коалиция» комментаторам не знакомо и в лексике отсутствует. Механизмов формирования правительства и назначения премьер-министра практически никто не знает. Поэтому многие комментаторы выражают искреннее недоумение: «А откуда вообще взялась Кая Каллас?! Кто её выбирал? Почему она оказалась в кресле премьер-министра? Она же сама уселась в кресло, теперь её не выгонишь!»
Низкий образовательный уровень активистов «русского мира»: в текстах комментариев большое количество грамматических ошибок, нет анализа, обобщений, логики, рефлексы доминируют над суждениями.
Искаженные и ложные представления об истории, экономике, политике Эстонии. Например, многие комментаторы убеждены, что эстонская экономика лежит в руинах и Эстония давно отказалась от сельского хозяйства и не выращивает зерно. Хотя на самом деле Эстония торгует своим зерном.
Уверенность во враждебности окружающего мира по отношению к русским, что провоцирует агрессивные формы самозащиты и неадекватные реакции на вымышленные угрозы.
Приверженность формам социального патернализма, поиск лидера в образе «отца нации», готовность отказаться от демократии и свободы в пользу личной безопасности.
Именно сознательный отказ от свободы, демократии, примата личности над государством и других традиционных европейских ценностей заводит «русский мир» Эстонии в тупик. Русскоязычное сообщество Эстонии в подавляющем большинстве не готово самостоятельно решать свои проблемы, а живет в ожидании, что их должно решить государство.
Поэтому идеальный премьер-министр для русских в Эстонии – это барин, который приедет, всех виновных в плохой жизни накажет, цены снизит, деньги раздаст, голодных накормит. А народ будет ему только кланяться и говорить: «Благодарствуем, батюшка!»
Но я думаю, что Эстония не будет предлагать русским, отвергающим Европу, такого премьер-министра. Эстония может только предложить выбор между жизнью в Европе или в России.