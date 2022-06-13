Управа таллиннского района Кристийне в 16 часов в среду проведет на своей странице в Facebook традиционный ежемесячный онлайн-инфочас для квартирных товариществ. Тема очередной виртуальной встречи – «Организованный вывоз отходов».
Управа Кристийне проведет онлайн-инфочас о вывозе отходов
«Цель инфочаса – повысить осведомленность о транспортировке отходов и правилах для квартирных товариществ. Организованный вывоз мусора помогает предотвратить сложности при утилизации мусора, которое обходится владельцам недешево», – объяснил старейшина района Яанус Рийбе.
Таллиннское городское собрание 5 мая приняло столичную программу обращения с отходами на период с 2022 по 2026 год, в соответствии с которой Таллинн планирует расширить раздельный сбор биоразлагаемых и текстильных отходов, преобразовать станции по приему отходов в Центры переработки отходов и стимулировать повторное использование. Подробнее об этом расскажут и ответят на все вопросы специалист из Центра стратегического управления Таллинна Элис Куус, а также руководитель Таллиннского центра обращения с отходами Кристьян Марк.
Вопросы на инфочас можно заранее прислать по адресу Liina.Marrak@tallinnlv.ee или написать во время инфочаса в комментариях. Инфочас пройдет с 16 до 17 часов 15 июня на странице управы Кристийне в Facebook.