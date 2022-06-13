На патриотической ноте: в Москве открылся суррогатный «Макдоналдс». Как это было?

Рядом со мной в очереди стоит молодой человек по имени Евгений и держит на руках таксу, которую зовут Юста. Он работает в московской газете «Метро»: раздает ее несколько дней в неделю с шести утра. Говорит, что ждал открытия новой сети и рад, что это случилось в день России. «Мне понравилось новое название, — делится он со мной. — Сейчас хочу посмотреть, что есть в меню; говорят, того, что мне раньше нравилось, в нем уже не будет — я любил БигМак и Sprite. Остальное, кажется, все то же самое должно быть, правда, теперь все продукты будут нашими. Я думаю, что это хорошо, потому что нам надо продвигать российских производителей».