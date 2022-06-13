12 июня в Москве на Пушкинской площади снова открылся «Макдоналдс» — правда, теперь кафе называется «Вкусно и точка». Перед входом в него снова выстроилась очередь из желающих узнать, будут ли новые бургеры похожими на прежние. «Новая газета. Европа» побывала на открытии.
На патриотической ноте: в Москве открылся суррогатный «Макдоналдс». Как это было?
Ресторан «Макдоналдс» проработал в России 32 года — и ушел из страны 16 мая после того, как Россия начала войну с Украиной. Компания заявила, что ее работа в стране «более нецелесообразна и не соответствует ее ценностям».
Спустя три дня после закрытия стало известно, что сеть продала свои рестораны, а новым ее владельцем стал предприниматель из Новокузнецка Александр Говор. После этого в СМИ «со ссылкой на источники в руководстве компании» стали раз за разом появляться возможные названия новой сети: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса» и даже «ДОМИНИКС».
Ко времени, на которое было запланировано открытие точки на Пушкинской, около ресторана уже стали собираться люди. Вперед пускали только аккредитованных журналистов — тут были как корреспонденты RT, России-24, «Москвы 24», так и Al Jazeera и CNN. Рядом — на Пушкинской площади, где обычно проходили оппозиционные митинги — теперь проходила провластная акция, посмотреть на которую собрались пара десятков людей.
Ведущие своеобразного митинга поздравляли их и проходящих мимо с днем России, а также раздавали флажки и ленточки в цветах российского флага.
Первым работающим рестораном в новом образе станет легендарный «Макдоналдс» на станции метро «Пушкинская», с которого и началась история компании в России. Сегодня же должны открыться еще 15 точек в Москве и Московской области.
Посетители и журналисты в день открытия кафе «Вкусно и точка» на Пушкинской площади в Москве. Фото: Катя Орлова, специально для «Новой газеты. Европа»
К 12 часам у входа во «Вкусно и точка» — так в итоге назвали ресторан — начала собираться очередь — в основном, из молодых людей. Перед тем, как открыть кафе, перед собравшимися выступает новый владелец сети Александр Говор. «Это историческое место, отличное место для старта. Я горжусь тем, что честь развивать этот огромный бизнес выпала именно мне — значит, компания решила, что я разделяю все принципы работы и ценности компании «Макдоналдс»», — заявляет он.
После выступления Говора во «Вкусно и точка» под аплодисменты толпы запускают первых людей. В очереди то и дело мелькают ленты в цветах российского триколора, которые раздавали неподалеку — люди привязывают их на лямки сумок, рюкзаки и вокруг запястья. Многие также держат в руках российские флаги.
Очередь охраняют сотрудники Второго специального полка полиции (2 СПП), который раньше разгонял протестные акции и задерживал оппозиционеров.
Тем, кто переходит узкую дорогу на Большой Бронной не по тому пешеходному переходу, по которому нужно сотрудникам полиции, они громко и жестко кричат «кудааа, стоять!».
Также вокруг нового кафе выставлены металлические заборы, которые людям приходится обходить, чтобы встать в очередь. Вдоль очереди ходят девушки в черных футболках-поло без каких-либо логотипов и раздают шарики, на которых нарисованы узнаваемые блюда «Макдоналдс» — бургер, картошка фри и мороженое в рожке.
Владельцы компании объявили, что кафе новой сети откроются в день России — 12 июня — еще в начале месяца. Но только за день до открытия стало известно, какое название все же выбрал владелец компании. Теперь бывший «Макдоналдс» в России называется «Вкусно и точка».
На его вывеске написан своеобразный слоган — «Название меняется, любовь остается», а само кафе на Пушкинской сменило светло-серый цвет отделки на черный. «Не, ну красиво, — восхищается девушка в очереди. — И написано, что все сделано с любовью, наверное, так и есть».
Рядом со мной в очереди стоит молодой человек по имени Евгений и держит на руках таксу, которую зовут Юста. Он работает в московской газете «Метро»: раздает ее несколько дней в неделю с шести утра. Говорит, что ждал открытия новой сети и рад, что это случилось в день России. «Мне понравилось новое название, — делится он со мной. — Сейчас хочу посмотреть, что есть в меню; говорят, того, что мне раньше нравилось, в нем уже не будет — я любил БигМак и Sprite. Остальное, кажется, все то же самое должно быть, правда, теперь все продукты будут нашими. Я думаю, что это хорошо, потому что нам надо продвигать российских производителей».
В течение двадцати минут после открытия дверей ресторана очередь заметно уменьшается — внутрь запускают все больше людей, а новых в конец очереди становится не так много.
Сотрудницы «Весело и точка» просят собравшихся встать в пары, но их никто не слушает. Небольшая давка происходит прямо на входе в кафе: время от времени охранники убирают красную ленточку, которая сдерживает людей, и они всей толпой сразу устремляются внутрь. Сотрудникам и охране приходится их успокаивать и просить подождать.
«Хорошо, что кафе открыли сегодня — патриотизм в нашей стране процветает, и нужно максимально привлекать внимание к национализации ушедших компаний», — говорит мне фотограф Александра, которая вместе со своей подругой также стоит возле кафе на улице. Она не ходила в «Макдоналдс» до этого года, а сегодня пришла, чтобы «как фотограф, запечатлеть исторический момент: мои родители были на открытии «Макдоналдса», так и я вот сегодня это увидела».
«Мы за свою страну, так что не можем не поддерживать то, что делают с прекратившими работу компаниями. Ушли из России — ну и скатертью дорога.
Все, что выгодно стране, хорошо для меня», — ликует она.
Спустя полчаса в очереди под палящим солнцем я оказываюсь у входа. Сотрудник «Весело и точка», который открывает дверь, кричит «С праздником! С днем России» — в ответ ему раздаются жидкие аплодисменты, толпа хочет поскорее оказаться внутри, чтобы сделать заказ. Внутренние двери кафе одновременно охраняют и придерживают все те же полицейские из 2-го СПП: на них бронежилеты с прикрепленными газовыми баллончиками, а на поясе — кобуры с пистолетом.
Внутри кафе гостей встречают уже другие сотрудники, они привествуют каждого вошедшего фразой «Рады видеть вас снова!». На груди у них значки с надписью «те же улыбки» — видимо, имеется в виду, что они такие же, какими были в «Макдонадсе». Даже после закрытия сеть продолжала выплачивать сотрудникам зарплату, а ТАСС со ссылкой на источники в компании сообщал, что компания планировала сохранить рабочие места и помочь своим сотрудникам трудоустроиться в кафе, открывшихся под новым брендом.
Из одной очереди вошедшие в кафе попадают сразу в другую — уже к кассам. Возле них образовалась большая толпа, все суетятся, многие записывают видео и делают селфи на фоне ресторана. Взять еду и напитки здесь можно только с собой, а все пакеты и упаковки пока без логотипа: стаканчики просто белого цвета, как и упаковка для картошки и наггетсов.
Из меню пропали названия с сочетанием «Мак» — БигМака, МакКомбо и МакФлури больше нет.
Само меню стало ощутимо меньше: из напитков в нем есть только Coca-Cola без сахара и холодный чай Липтон, нет никакого сока, пропали фирменные бургеры. До сих пор можно купить привычные соусы — на них вручную замазан черным цветом логотип «Макдоналдса».
«Название плохое, как и логотип — похоже, все нормальные дизайнеры уехали, — делится со мной своими размышлениями в очереди к окошку для получения заказа первокурсник из ВШЭ Александр. — Я думаю, еда не изменилась, правда, вот цена стала выше за счет уменьшения размеров компании, ведь ее выкупил какой-то российский миллионер. Я думаю, что это такой бред». Он и его друг не планируют больше ходить сюда — по крайней мере, так же часто, как они ходили в «Макдоналдс». «Я сегодня пришел в рамках, скажем так, разовой акции, чтобы по приколу поучаствовать в этом патриотическом угаре, посмотреть, как это будет, приобщиться к истории», — рассказывает Александр.
Еда в «Вкусно и точка» и правда подорожала. Например, раньше фирменный Чикенбургер стоил 50 рублей — такой была политика компании, — сейчас же он стоит 59 рублей. Также в меню нет обещанных лимонадов «Черноголовка», которые должны были импортозаместить привычные газированные напитки.
«Кола разбавленная, — жалуется юноша, запивая ею бургер. — Наверное, нормальная закончилась, и они решили ее разбавить, чтобы на подольше хватило. Еще и этот логотип замазанный… Так себе маркетинг».
Но другой компании из четырех человек еда нравится. «Вкус чуть-чуть отличается, она как будто стала сочнее и поэтому вкуснее. Наверное, либо мы отвыкли, либо продукты стали натуральнее, потому что тут теперь точно все наше. Свое же всегда лучше и вкуснее, так что мне этот вариант больше нравится», — говорит юноша по имени Антон. Он с друзьями планирует заходить сюда так же часто, как раньше ходили в «Макдоналдс» — например, если «надо подождать кого-то» или «сходить в туалет».
Все четверо рады тому, что появилась новая российская сеть. «Открытие в день России — это такой символизм, все-таки ведь сегодня праздник. Новое кафе в этот день символизирует начало чего-то нового», — считает Антон.
К 13 часам, спустя час после начала, толпа внутри самого кафе заметно уменьшается. На улице очередь также почти исчезла — теперь, если оценивать на глаз, в ней стоит не больше нескольких десятков человек, в то время как на открытии в ней же было несколько сотен. Патриотический митинг на Пушкинской площади также закончился, а полицейских из 2-го СПП стало значительно меньше. Люди, выходящие с пакетами и белыми стаканчиками из переделанного «Макдоналдса», устраиваются в сквере на траве и на лавочках. Рядом с собой они кладут маленькие флажки в цветах российского триколора.
Пожилой мужчина говорит детям: «Дождались! Наконец-то мы наблюдаем открытие русского «Макдоналдса» — как и наши родители». На рюкзаке у него георгиевская ленточка.