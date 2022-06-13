Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы «Новости в 7» Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик знакомят страну с важной и интересной информации из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7»: парковка на площади Свободы отмечена специальным знаком, «Криминальная история Балтийского вокзала»
«Новости в 7»: парковка на площади Свободы отмечена специальным знаком, «Криминальная история Балтийского вокзала»
Сегодня в выпуске:
- подземную парковку на площади Свободы отметили специальным знаком публичного укрытия. Узнаем с какой целью это сделано;
- жители эстонских хуторов обеспокоены планами ЕС отказаться от дизельных моторов;
- с июля в Латвии вырастут тарифы на природный газ для домашних хозяйств;
- а первая в этом сезоне экскурсия под названием «Криминальная история Балтийского вокзала», оказалось настолько популярной, что все 100 мест заполнились моментально. Подробности в сюжете нашего корреспондента.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на канале «Дуо7» за 13 июня.