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«Новости в 7»: парковка на площади Свободы отмечена специальным знаком, «Криминальная история Балтийского вокзала»

Kanal 7
«Новости в 7»: парковка на площади Свободы отмечена специальным знаком, «Криминальная история Балтийского вокзала»
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Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы «Новости в 7» Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик знакомят страну с важной и интересной информации из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

  • подземную парковку на площади Свободы отметили специальным знаком публичного укрытия. Узнаем с какой целью это сделано;
  • жители эстонских хуторов обеспокоены планами ЕС отказаться от дизельных моторов;
  • с июля в Латвии вырастут тарифы на природный газ для домашних хозяйств;
  • а первая в этом сезоне экскурсия под названием «Криминальная история Балтийского вокзала», оказалось настолько популярной, что все 100 мест заполнились моментально. Подробности в сюжете нашего корреспондента.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на канале «Дуо7» за 13 июня.

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