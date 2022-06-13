Генсек НАТО: Швеция пошла Турции навстречу по двум условиям

Швеция пошла Турции навстречу по двум пунктам из списка условий, которые Анкара предъявила Стокгольму на фоне подачи им заявки на членство в НАТО. Об этом заявил в ходе встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон в понедельник, 13 июня, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он приветствовал тот факт, что Швеция уже начала вносить изменения в свое антитеррористическое законодательство, а также готова обеспечить правовую базу для поставок оборонной промышленности в Турцию. «Это – два важных шага для решения проблем, обнародованных Турцией», – отметил Столтенберг.

«Мы очень серьезно воспринимаем турецкие опасения, не в последнюю очередь - обеспокоенность в вопросах безопасности, касающихся борьбы с терроризмом», – в свою очередь подчеркнула Андерссон.

Турция противится приему Швеции и Финляндии в НАТО

На встрече с представителями Швеции и Финляндии 25 мая Турция выдвинула этим странам 10 условий. Одно из основных – запрет Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции объявлена террористической.

Финляндия и Швеция объявили о намерении вступить в НАТО на фоне российского полномасштабного вторжения в Украину. Для приема этих стран в альянс, однако, требуется согласие всех 30 его участников. Между тем Анкара до сих пор не готова сказать «да». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объясняет это отсутствием у Финляндии и Швеции четкой позиции по курдам, которых в Турции называют представителями террористических организаций.