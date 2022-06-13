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Генсек НАТО: Швеция пошла Турции навстречу по двум условиям

Deutsche Welle
Генсек НАТО: Швеция пошла Турции навстречу по двум условиям
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Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг Фото: IMAGO/Markku Ulander

Йенс Столтенберг встретился с премьер-министром Швеции и приветствовал готовность Стокгольма пойти на компромисс по ряду условий Турции.

Швеция пошла Турции навстречу по двум пунктам из списка условий, которые Анкара предъявила Стокгольму на фоне подачи им заявки на членство в НАТО. Об этом заявил в ходе встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон в понедельник, 13 июня, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он приветствовал тот факт, что Швеция уже начала вносить изменения в свое антитеррористическое законодательство, а также готова обеспечить правовую базу для поставок оборонной промышленности в Турцию. «Это – два важных шага для решения проблем, обнародованных Турцией», – отметил Столтенберг.

«Мы очень серьезно воспринимаем турецкие опасения, не в последнюю очередь - обеспокоенность в вопросах безопасности, касающихся борьбы с терроризмом», – в свою очередь подчеркнула Андерссон.

Турция противится приему Швеции и Финляндии в НАТО

На встрече с представителями Швеции и Финляндии 25 мая Турция выдвинула этим странам 10 условий. Одно из основных – запрет Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции объявлена террористической.

Финляндия и Швеция объявили о намерении вступить в НАТО на фоне российского полномасштабного вторжения в Украину. Для приема этих стран в альянс, однако, требуется согласие всех 30 его участников. Между тем Анкара до сих пор не готова сказать «да». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объясняет это отсутствием у Финляндии и Швеции четкой позиции по курдам, которых в Турции называют представителями террористических организаций.

Кроме того, Анкару не устраивает, что после начала Турцией военной операции против курдов в Сирии в 2019 году Стокгольм и Хельсинки ввели санкции на поставки оборонной продукции турецкой стороне.

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