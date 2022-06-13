Пн, 13.06.2022
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В Пыхья-Таллинне будут проходить бесплатные тренировки для молодежи по езде на самокате

BNS
В Пыхья-Таллинне будут проходить бесплатные тренировки для молодежи по езде на самокате
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Снимок иллюстративный
Снимок иллюстративный Фото: Shutterstock

В экстрим-парке во дворе общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13) по вторникам в 11 часов будут проходить бесплатные тренировки для молодежи по езде на самокате.

«На бесплатных тренировках по езде на самокате профессионалы научат молодежь безопасно кататься и делать трюки. Также это отличная возможность продуктивно провести свободное время на свежем воздухе с друзьями», – сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

Управа Пыхья-Таллинна совместно с Keerdtrepp MTÜ проводит на протяжении всего лета бесплатные тренировки для молодежи по езде на самокате. Тренировки проходят с июня до конца августа по вторникам в 11.00 в экстрим-парке Кари во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13). Первая тренировка состоится 14 июня в 11.00.

Для участия в тренировке нужен свой самокат и шлем. Регистрация на месте. В дождливую погоду тренировки не проходят, то есть переносятся на следующую неделю.

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