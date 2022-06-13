Первый день коалиционных переговоров: партии подвели итоги

Сегодня в центре внимания партнеров по коалиции было, прежде всего, образование. Премьер-министр Кая Каллас заявила, что в целом между партнерами имеются точки соприкосновения в вопросах образования. Обсуждались переход дошкольного образования на эстонский язык, финансирование высшего образования и поддержка образования по интересам для детей.

– Будет ли в коалиционном соглашении указан конкретный год, когда желательно перевести все детские сады или классы на эстонский язык?

«Я бы разделила вопрос на две части: первое – это начальное образование, где у нас больше всего общего. Возникает вопрос, как быстро мы сможем приблизить то время, чтобы это стало осуществимо. Что касается основного образования, то здесь нам нужно действовать поэтапно», – пояснила Каллас, добавив, что конкретный год перехода не установлен.

«У нас в партиях есть свои эксперты по образованию – мы договорились, что эти эксперты соберутся вместе, чтобы этот шаг стал осуществим и устаивал бы всех», – отметила Каллас.

По словам Тыниса Лукаса, «Отечество» придерживается такой же позиции. По его мнению, создаваемая коалиция более едина в вопросе перехода на эстонский язык обучения, чем это когда-либо было в Эстонии.

Ляэнеметс подчеркнул, что вопрос образования нуждается в детальном рассмотрении. «Чтобы интеграция проходила не только в здании школы, но и за его пределами», – сказал он.

По словам Каллас, все решения, которые предстоит согласовать, напрямую связаны с потребностью в финансировании. «Их следует рассматривать тогда, когда будут зафиксированы все наши финансовые потребности», – сказала она.