Министр Сутть и бизнес-делегация совершают визит на западное побережье США

«Международная конвенция BIO в Сан-Диего – это крупнейшая в мире выставка биотехнологий, в которой участвуют шесть эстонских компаний и один кластер. Биотехнология – это область, в которой эстонская наука и предприятия имеют хороший потенциал роста, а торговая ярмарка в Сан-Диего – хорошее место для поиска партнеров среди лучших мировых деятелей», – сказал Сутть.

Министр примет участие в обсуждении глобальных проблем инноваций в биотехнологии. «Инновации в области биотехнологий из-за пандемии COVID являются одними из самых быстрых в мире, а развитие международного сотрудничества открывает новые возможности и здесь. Эстонии важно найти партнеров, с которыми инновационные решения, разработанные в Эстонии, можно будет развивать по всему миру, – сказал Сутть, подчеркнув, что Эстония очень заинтересована в развитии искусственного интеллекта. – Встреча с представителями Nvidia и Стэнфордского университета поможет лучше понять основные направления в этой сфере и то, как Эстония и наши предприниматели могут заявить о себе».