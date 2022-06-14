Politico: Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Как отмечает издание, власти Украины неоднократно подчеркивали, что этот статус "обеспечит бесценный моральный подъем во время войны".

"Комиссия не забывает, что Украина - единственная страна в Европе, где люди погибли, где в людей стреляли, потому что они были на улицах с флагами ЕС. Теперь мы не можем сказать им: "Извините, ребята, вы размахивали не тем флагом" , - добавил источник Politico.

В то же время представитель Елисейского дворца заявил, что этот статус станет лишь началом длительного процесса вступления страны в ЕС.

"Как только Украина потенциально получит статус кандидата, мы также должны увидеть, когда начнутся переговоры. И вы знаете, что методология членства в ЕС предполагает переговоры о главах и оборотные переговоры в зависимости от того, как развивается страна. Поэтому требования, отвечающие стандартам ЕС, и в любом случае они будут очень требовательными к Украине", – заявил представитель.