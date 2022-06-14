Команда Эстонии сыграла с Албанией вничью

Первый тайм для обеих команд проходил в вялом темпе. Ни одна сборная не могла атаковать ворота. Во втором тайме игра оживилась, албанцы начали атаковать ворота эстонских игроков. Вратарю Матвею Игонену пришлось отразить три серьезные атаки.

Эстония также собралась и начала демонстрировать свои возможности – на 75-й минуте наступил один из решающих моментов, когда Маркус Поом попытался забить гол. Мяч пролетел в миллиметре от ворот соперников.