На турнире в Берлине Канепи выиграла первый сет, а затем проиграла 12 геймов подряд

"Первая игра на траве никогда не бывает легкой, особенно с таким соперником, который хорошо подает, - сказала Каролина Плишкова в послематчевом интервью. - У нее было больше шансов в первом сете, и она заслужила победу в нем. Но потом я изменила темп и стала играть лучше. Хотя результат и не говорит всей правды".