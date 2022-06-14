На теннисном турнире категории WTA 500 в Берлине вторая ракетка Эстонии Кая Канепи (WTA, 41) в первом круге в трех сетах проиграла седьмой ракетке мира Каролине Плишковой из Чехии - 7:6 (7:5), 0:6, 0:6, передает rus.err.ee.
На турнире в Берлине Канепи выиграла первый сет, а затем проиграла 12 геймов подряд
На турнире в Берлине Канепи выиграла первый сет, а затем проиграла 12 геймов подряд
Матч длился 1 час и 43 минуты, Канепи на тай-брейке выиграла первый сет, а затем проиграла 12 геймов подряд.
"Первая игра на траве никогда не бывает легкой, особенно с таким соперником, который хорошо подает, - сказала Каролина Плишкова в послематчевом интервью. - У нее было больше шансов в первом сете, и она заслужила победу в нем. Но потом я изменила темп и стала играть лучше. Хотя результат и не говорит всей правды".