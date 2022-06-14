Правозащитники подготовили для ООН доклад о репрессиях в РФ с начала войны

Уголовное преследование за антивоенную позицию

Уголовное и административное преследование противников войны в Украине, по наблюдениям авторов доклада, стали активно применять начиная со второй половины марта, после принятия и вступления в силу ряда соответствующих поправок в законодательство.

"По состоянию на 26 мая, по данным суда, было возбуждено более 2100 дел по статье 20.3.3 КоАП ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ", - Ред.). Было назначено не менее 1 386 наказаний. В 715 случаях, где сумма штрафов известна, они составили в общей сложности 420 324 доллара США. При этом зачастую людям дополнительно предъявлялись обвинения в нарушение правил проведения собраний, что приводит к дублированию наказания в нарушение принципа non bis in idem", - говорится в докладе.

По новой статье УК РФ, предусматривающей до 15 лет лишения свободы за распространение "фейков" о российской армии, с 24 февраля было возбуждено 52 дела.

На антивоенных митингах с начала войны, по подсчетам правозащитников, произошло как минимум 16 000 задержаний. Пик пришелся на 6 марта: тогда в 77 городах России на антивоенных акциях были задержаны, в том числе с применением полицейского насилия, как минимум 5558 человек.

Расширение списка "иноагентов"

Еще одним направлением репрессий, по оценке авторов, стало расширение списка "иноагентов". "Еще до войны в Украине закон об "иностранных агентах" использовался российскими власти для подавления инициатив гражданского общества и инакомыслия, - говорится в докладе. - Во время войны этот закон также стал инструментом для принуждения к молчанию тех, кто выступал против действий российской армии в Украине. Несколько организаций и частных лиц различных профессий были признаны "иностранными агентами" якобы за их антивоенную позицию, выраженную публично. Среди - них Deutsche Welle, политолог Екатерина Шульман, журналист Юрий Дудь, историк Евгений Понасенков и даже рэперы Face (Иван Дрёмин) и Алишер Моргенштерн".

Особое опасение у правозащитников вызывает при этом новый законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". 7 июня Госдума РФ одобрила его в первом чтении. С одной стороны, этот законопроект вводит понятие "иностранное влияние", которое может трактоваться госорганами максимально широко.