Украинские военные мастерски уничтожили российские установки "Град" в Луганской области. Российские военные применяли их для обстрела Северодонецка и других населенных пунктов. Как пишет УНИАН, об этом сообщило командование Сил специальных операций ВСУ.
Видео: украинские военные точными выстрелами из гаубиц уничтожили российские "Грады"
Видео: украинские военные точными выстрелами из гаубиц уничтожили российские "Грады"
Украинская разведка на Северодонецком направлении обнаружила несколько установок "Град", из которых обстреливали Северодонецк, другие населенные пункты, а также позиции Вооруженных сил Украины.
Артиллеристы Нацгвардии при помощи западных гаубиц М777 точным огнем уничтожили три российские РСЗО, а еще одну повредили.