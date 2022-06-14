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Видео: украинские военные точными выстрелами из гаубиц уничтожили российские "Грады"

rus.postimees.ee
Видео: украинские военные точными выстрелами из гаубиц уничтожили российские "Грады"
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"Град".
"Град". Фото: Gleb Garanich

Украинские военные мастерски уничтожили российские установки "Град" в Луганской области. Российские военные применяли их для обстрела Северодонецка и других населенных пунктов. Как пишет УНИАН, об этом сообщило командование Сил специальных операций ВСУ.

Украинская разведка на Северодонецком направлении обнаружила несколько установок "Град", из которых обстреливали Северодонецк, другие населенные пункты, а также позиции Вооруженных сил Украины.

Артиллеристы Нацгвардии при помощи западных гаубиц М777 точным огнем уничтожили три российские РСЗО, а еще одну повредили.

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