Зарегистрированная безработица в Эстонии продолжает снижаться

По состоянию на 12 июня, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 45 355 человек.

Уровень зарегистрированной безработицы остался на отметке в 7%. По уездам самым высоким он остается в Ида-Вирумаа - 10,4%, а самый низкий уровень безработицы по-прежнему на Хийумаа - 3,1%, пишет Rus.ERR.

На показатели безработицы влияют и получающие международную защиту беженцы. Из них в качестве безработных зарегистрировались 4771 человек, в том числе 111 - за прошлую неделю.