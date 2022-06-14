Галерея: обои из коллекции эстонского дизайнера заказчик может получить в течение недели

Искусство создания обоев — это искусство повторения. Один и тот же мотив или узор от стены к стене, от одного края до другого. Задача автора в том, как интерпретировать повторение и как спроектировать узор так, чтобы узор не утомлял жителя интерьера, а поддерживал его. Слово «повторение» стало ключевым для автора коллекции.

«Неожиданные отражения» — это истории об обоях, которые рассказывают о неожиданных повторениях, слиянии экзотических элементов и зеркальных отражений. В коллекции представлены калейдоскопические зебры, перья, смешанные с теплой абстрактной текстурой, похожей на кожу, и элементы, вдохновленные слоями грунта, которые хорошо видны, например, на раскопках или во время строительства. А можно ли использовать в дизайне обоев звуковые вибрации? Да, можно! Глубокие тона коллекции подходят для общественных мест, шикарной акцентной стены гостиной и тихой спальни.

Всю коллекцию можно увидеть здесь.