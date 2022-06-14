Эстонская клубника намного дороже, чем в прошлом году

Вчера на Центральном рынке в Таллинне отечественная клубника сорта «Азия» продавался лишь на одном прилавке за 15 евро за килограмм, передает ERR.

Ягоды, выращенные под укрывным материалом, были привезены из хутора Лятте в Тартумаа, исполнительный директор которого Вильяр Варрик рассказал, что сбор начали два дня назад, и урожай зреет каждый день.