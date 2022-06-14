В понедельник на Центральном рынке в Таллинне отечественная клубника стоила 15 евро, в июне прошлого года она продавалась по четыре-семь евро за килограмм.
Эстонская клубника намного дороже, чем в прошлом году
Эстонская клубника намного дороже, чем в прошлом году
Вчера на Центральном рынке в Таллинне отечественная клубника сорта «Азия» продавался лишь на одном прилавке за 15 евро за килограмм, передает ERR.
Ягоды, выращенные под укрывным материалом, были привезены из хутора Лятте в Тартумаа, исполнительный директор которого Вильяр Варрик рассказал, что сбор начали два дня назад, и урожай зреет каждый день.
«Сейчас не было бы такого дефицита клубники, если бы больше производителей выращивали ягоду под агропленкой», - считает Варрик.