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Эстонская клубника намного дороже, чем в прошлом году

rus.postimees.ee
Эстонская клубника намного дороже, чем в прошлом году
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Клубника.
Клубника. Фото: Sander Ilvest

В понедельник на Центральном рынке в Таллинне отечественная клубника стоила 15 евро, в июне прошлого года она продавалась по четыре-семь евро за килограмм.

Вчера на Центральном рынке в Таллинне отечественная клубника сорта «Азия» продавался лишь на одном прилавке за 15 евро за килограмм, передает ERR.

Ягоды, выращенные под укрывным материалом, были привезены из хутора Лятте в Тартумаа, исполнительный директор которого Вильяр Варрик рассказал, что сбор начали два дня назад, и урожай зреет каждый день.

«Сейчас не было бы такого дефицита клубники, если бы больше производителей выращивали ягоду под агропленкой», - считает Варрик.

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