На Чудском озере человек прыгнул с лодки в воду и пропал

В 15.40 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на Чудском озере человек выпрыгнул из лодки в воду. Спасатели привлекли для поисков дроны и джеты Департамента полиции и погранохраны, но поиски к вечеру завершились безрезультатно, сообщила во вторник пресс-служба Лыунакого спасательного центра.