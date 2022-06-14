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На Чудском озере человек прыгнул с лодки в воду и пропал

BNS
На Чудском озере человек прыгнул с лодки в воду и пропал
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Marianne Loorents

На Чудском озере во второй половине дня в понедельник пропал человек, спрыгнувший в воду с лодки.

В 15.40 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на Чудском озере человек выпрыгнул из лодки в воду. Спасатели привлекли для поисков дроны и джеты Департамента полиции и погранохраны, но поиски к вечеру завершились безрезультатно, сообщила во вторник пресс-служба Лыунакого спасательного центра.

На Чудском озере и других приграничных водоемах спасательными работами руководит и координирует их Департамент полиции и погранохраны.

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