На Чудском озере во второй половине дня в понедельник пропал человек, спрыгнувший в воду из лодки.
На Чудском озере человек выпрыгнул из лодки в воду и пропал
На Чудском озере человек выпрыгнул из лодки в воду и пропал
В 15.40 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на Чудском озере человек выпрыгнул из лодки в воду. Спасатели привлекли для поисков дроны и джеты Департамента полиции и погранохраны, но поиски к вечеру завершились безрезультатно, сообщила во вторник пресс-служба Лыунакого спасательного центра.
На Чудском озере и других приграничных водоемах спасательными работами руководит и координирует их Департамент полиции и погранохраны.