Если раньше услугами маклера люди пользовались преимущественно при продаже недвижимости, то теперь все чаще и чаще к помощи маклера прибегают и в случае покупки. Для этого есть как минимум пять очень веских причин, говорит маклер 1Partner Kinnisvara Геттер Сайдла.
Эксперт: почему услуги маклера при покупке недвижимости сейчас важнее, чем при продаже
Сейчас на рынке недвижимости главную роль играет продавец: спрос превышает предложение, и это вызывает рост цен. «В таких условиях поиск подходящего жилья становится очень трудоемким, требует постоянного мониторинга рынка и хорошей скорости реакции, но даже этого может быть недостаточно», — объясняет Геттер Сайдла, подчеркивая, что, если уделять поиску недостаточно внимания и времени, подходящее и доступное жилье может так и остаться мечтой.
«Маклер является профессионалом и обычно имеет больше информации, чем доступно из открытых источников», — добавляет Геттер.
«Сегодня скорость и конкретность — это большие преимущества. Хороший маклер помогает покупателю и в общении с продавцом, и в ускорении получения положительного решения по кредиту от банка», — говорит Сайдла, по словам которой, практически каждый пятый клиент маклера сегодня является именно покупателем жилья, а не продавцом.
В дополнение к повседневной работе и другим обязанностям маклер, нанятый для поиска жилья, выполняет для покупателя следующую работу:
● изучает потребности, сортирует подходящие предложения;
● всегда находится в курсе всех объектов, предлагаемых на общедоступных каналах;
● информирует профессиональную сеть контактов о конкретном покупательском интересе, при необходимости публикует объявления и делает целенаправленную рекламу в интересующем покупателя районе;
● привлекает к процессу оценщика и организовывает строительную экспертизу (это особенно важно при покупке дома или части дома);
● помогает оперативно договориться с продавцом, нотариусом и банком.