Эксперт: почему услуги маклера при покупке недвижимости сейчас важнее, чем при продаже

Сейчас на рынке недвижимости главную роль играет продавец: спрос превышает предложение, и это вызывает рост цен. «В таких условиях поиск подходящего жилья становится очень трудоемким, требует постоянного мониторинга рынка и хорошей скорости реакции, но даже этого может быть недостаточно», — объясняет Геттер Сайдла, подчеркивая, что, если уделять поиску недостаточно внимания и времени, подходящее и доступное жилье может так и остаться мечтой.

«Маклер является профессионалом и обычно имеет больше информации, чем доступно из открытых источников», — добавляет Геттер.

«Сегодня скорость и конкретность — это большие преимущества. Хороший маклер помогает покупателю и в общении с продавцом, и в ускорении получения положительного решения по кредиту от банка», — говорит Сайдла, по словам которой, практически каждый пятый клиент маклера сегодня является именно покупателем жилья, а не продавцом.