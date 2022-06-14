Партия реформ, «Отечество» и Социал-демократическая партия во вторник продолжат проходящие в Рийгикогу коалиционные переговоры по формированию коалиции.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Реформисты, «Отечество» и социал-демократы приступили ко второму раунду коалиционных переговоров
Реформисты, «Отечество» и социал-демократы приступили ко второму раунду коалиционных переговоров
Во вторник основное внимание будет уделено вопросам безопасности и энергетики, а также беженцам и лесному хозяйству.
После первого раунда переговоров премьер-министр Кая Каллас заявила журналистам, что у партнеров много общего в вопросах образования. Обсуждался переход начального образования на эстонский язык, финансирование высшего образования и поддержка образования детей по интересам.