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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Реформисты, «Отечество» и социал-демократы приступили ко второму раунду коалиционных переговоров

rus.postimees.ee
Реформисты, «Отечество» и социал-демократы приступили ко второму раунду коалиционных переговоров
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Партия реформ, «Отечество» и Социал-демократическая партия во вторник продолжат проходящие в Рийгикогу коалиционные переговоры по формированию коалиции.

Во вторник основное внимание будет уделено вопросам безопасности и энергетики, а также беженцам и лесному хозяйству.

После первого раунда переговоров премьер-министр Кая Каллас заявила журналистам, что у партнеров много общего в вопросах образования. Обсуждался переход начального образования на эстонский язык, финансирование высшего образования и поддержка образования детей по интересам.

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