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На Хийумаа выставлен на продажу хутор, признанный самым красивым на острове

rus.postimees.ee
На Хийумаа выставлен на продажу хутор, признанный самым красивым на острове
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Фото: Sander Ilvest/Postimees Grupp

В деревне Ваэмла на Хийумаа продается хутор мечты, передает Kodu.

Этот хутор получил в 2009 году титул самого красивого дома Хийумаа. С южной стороны земельного участка находится природоохранная зона Natura, с восточной стороны - постройки находящейся здесь когда-то мызы, где сейчас расположена шерстопрядильная фабрика Vaemla Villavabrik.

Фото: KV.EE

В хуторской комплекс входят: красивый частный дом под соломенной крышей, расположенный на территории бывшей усадьбы Ваэмла, трехэтажное главное здание и три подсобных строения. Начальный год постройки усадьбы – 1869-й,  в 2002 году здесь была проведена масштабная реконструкция.

Фото: KV.EE

Первый этаж трехэтажного дома сложен из булыжников, второй этаж построен из бревен, а третий из деревянных конструкций. В 2002 году были установлены деревянные окна с двойным остеклением  и вечная соломенная крыша.

Фото: KV.EE

На первом этаже дома расположены гостиная, кухня, столовая, прихожая, сауна, душевая и туалет. На втором этаже три спальни и туалет. На верхнем - офис и комната отдыха.

Фото: KV.EE

С заманчивым предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.

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