Елена Скульская ⟩ Связь с лучшими порывами русской культуры помогает остаться человеком

И еще я читала документальный роман о тайных кружках в немецких еврейских гетто, где декламировали стихи Гёте, Шиллера, – это было запрещено евреям – прикасаться к великому наследию немецкой культуры, но они, рискуя жизнью, нарушали запрет.

Не думаю, что эти люди были глупее нас с вами, или хуже понимали, что творится вокруг, или меньше нас с вами ненавидели войну и весь тот кошмар, который ее сопровождает. Нет, но они знали, что литература переживет войну, что литература – именно то место, где может спастись человек, если он хочет остаться человеком.

Популярнейший русский писатель Борис Акунин, эмигрировавший из России на фоне войны в Украине, продолжает, как и большинство уехавших, издавать свои книги в Москве в независимых издательствах. Он написал недавно воззвание, обращенное к писателям и читателям.